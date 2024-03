Evento amplia discussão do uso de tecnologias digitais em sala de aula | A TARDE

Acontece na próxima quarta-feira, 20, a 1ª edição do Workshop+Webinar “Tecnologia e Educação - Um Olhar na Práxis Pedagógica” para pedagogos e profissionais de educação parceiros do programa. O evento, organizado pelo Programa A TARDE Educação, do Grupo A TARDE, acontece das 8h às 17h, no Boulevard Side Empresarial, no Caminho das Árvores, em Salvador.

Profissionais da área terão oportunidade de contribuir com a discussão e o desenvolvimento de habilidades na utilização de tecnologias digitais e ferramentas de comunicação na sala de aula. O evento contará com transmissão ao vivo pelo A TARDE Play, coffee break, almoço e sorteios de brindes.

Para a gerente executiva Andrea Silveira, o Grupo A TARDE, as parcerias entre instituições educacionais e a mídia são essenciais para promover a educação de maneira eficaz, para ampliar a divulgação de programas educacionais, compartilhar recursos e histórias de sucesso, além de envolver a comunidade de forma significativa.

“A mídia pode fornecer alcance e visibilidade que as instituições educacionais por si só podem não ter, enquanto as instituições educacionais podem trazer conhecimento especializado e credibilidade para as iniciativas. Juntas, essas parcerias podem ajudar a aumentar o impacto e a eficácia das iniciativas educacionais”, acrescentou Andrea Silveira.

A coordenadora pedagógica do A TARDE Educação, Márcia Firmino, classificou o evento como uma oportunidade de aprender sobre integração efetiva da tecnologia no ambiente de aprendizado, melhorando assim a qualidade da educação que oferecem aos estudantes.

“Com o avanço da tecnologia, torna-se essencial que os educadores estejam atualizados e preparados para aproveitar as ferramentas disponíveis para melhorar o processo de ensino e aprendizagem. E, esse objetivo se alinha perfeitamente com a missão do A TARDE Educação, que é promover a excelência na educação, oferecendo recursos e oportunidades de desenvolvimento profissional para os educadores”, destacou Márcia Firmino.

Também representando o A TARDE Educação, a pedagoga Berta Cunha destacou que a programação terá como enfoque as relações midiáticas com suas implicações pedagógicas cotidianas, trazendo uma discussão atual sobre o uso de telas nas escolas. “Os palestrantes convidados são especialistas em suas áreas de atuação e trarão contribuições teóricas atualizadas tornando nosso evento um local propício a discussões e aprendizados colaborativos, conduzindo os educadores presentes à vanguarda educacional contemporânea”, pontuou Berta Cunha.

Entre os palestrantes estão Janaína Bastos, mestra em educação, neuropsicopedagoga, doutoranda em difusão do conhecimento, a psicóloga clínica escolar Paula Lisboa e o professor de linguagens Alírio Patrício. A partir das 9h, Paula Lisboa ministra as palestras “Desafios do Contexto Atual”, “De que as crianças e adolescentes precisam” e “Como a tecnologia pode favorecer o desenvolvimento dos alunos”.

“A minha proposta é discutir sobre os desafios do professor na contemporaneidade e pensar como o uso da tecnologia no ambiente educacional pode ajudar nos pontos fundamentais para o desenvolvimento dos nossos estudantes. Oferecendo, assim, um olhar para as habilidades que serão cada vez mais exigidas num mundo em constante mudança”, afirmou Paula Lisboa. Já no período da tarde, as palestras “Fundamentos das tecnologias digitais na educação”, “Os riscos do uso das tecnologias digitais por crianças e adolescentes” e “Sala de aula invertida, metodologias ativas e educação inovadora” serão ministradas por Janaína Bastos e Alírio Patrício. Janaína Bastos relatou como a neurociência pode contribuir para a compreensão e aprimoramento da prática pedagógica, especialmente no contexto da tecnologia educacional.

“A neurociência ajuda a nós, profissionais da educação, a conhecermos, entendermos e compreendermos melhor o desenvolvimento cognitivo dos nossos educandos. Com base e suporte da neurociência desenvolvemos nossa práxis pedagógica com um olhar mais atencioso e até minucioso quanto a aprendizagem dos estudantes. Aliada a tecnologia e suas ferramentas voltadas para a educação, a neurociência pode enriquecer a práxis pedagógica direcionando o uso adequado da própria tecnologia em relação à idade, tempo e conteúdo”, disse Janaína Bastos.

Para Alírio Patrício, o Workshop+Webinar será um momento para compartilhar uma compreensão mais profunda de como a práxis pedagógica pode se relacionar com a integração da tecnologia na educação.

“Além de destacar os benefícios da integração da tecnologia na práxis pedagógica, também será abordado os desafios e considerações éticas associados a essa integração. Anseio que os participantes do Workshop+Webinar "Tecnologia e Educação” - Um Olhar na Práxis Pedagógica saiam com uma compreensão mais profunda do tema, ideias inovadoras para implementação em suas próprias práticas educacionais e uma consciência dos desafios e considerações éticas envolvidos”, finalizou Alírio Patrício.