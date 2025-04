Evento da SEC reforça estratégias para combater analfabetismo na Bahia - Foto: Elisabeth Guerra/SEC

O encontro "Educação de jovens, adultos e idosos em foco: monitoramento, planejamento e fortalecimento de ações - 2025", promovido pela Secretaria da Educação da Bahia (SEC), teve início nesta quinta-feira, 3, no Hotel Fiesta, em Salvador. O evento, que segue até sexta-feira, 4, reúne cerca de 110 participantes com o objetivo de dialogar e fortalecer os projetos e programas implementados pela pasta para combater o analfabetismo.

Durante o encontro, foram abordadas ações como os programas Brasil Alfabetizado e Alfabetiza Bahia e Projeto Paulo Freire, e, também, o Pacto Nacional de Superação do Analfabetismo e qualificação da EJA.

O coordenador da Educação de Jovens e Adultos da SEC, Alexandro Batista, ressaltou o foco do evento.

"O nosso objetivo é traçar estratégias para combater o analfabetismo, pensando em parcerias com os territórios e articuladores. A educação é um direito de todos. Estamos aqui para garantir que esse direito, negado por tanto tempo, finalmente se concretize", disse.

A diretora de Políticas de Alfabetização e Educação de Jovens e Adultos do Ministério da Educação (MEC/Secadi), Ana Lúcia Sanches, destacou o compromisso do Estado com a pauta da alfabetização.

“A Bahia tem se destacado pela sua organização e pelo compromisso em garantir educação para aqueles que mais precisam. É um dos poucos estados que acompanham de perto os dados dos seus territórios e que mobilizam esforços reais para superar o analfabetismo. Essa parceria entre o MEC e o Governo do Estado é fundamental para transformar essa realidade”, concluiu.