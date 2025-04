Saiba se os professores aposentados do Estado devem receber aumento

Sala de aula - Foto: Olga Leiria / Ag. A TARDE

Os professores aposentados da rede estadual da Bahia também terão direito ao reajuste de 6,27% no piso salarial, oferecido pelo governador Jerônimo Rodrigues (PT) no último mês. A nova remuneração passará a valer a partir de maio.

A informação foi confirmada pela Secretaria da Administração do Estado (Saeb) ao Portal A TARDE. A pasta detalhou que os docentes aposentados, no quadro regular do Ensino Fundamental e Médio, também passarão a receber o valor inicial de R$ 4.965,24.

O novo piso dos professores da rede pública da Bahia foi acordado no início do mês de março entre o Estado e o Sindicato dos Trabalhadores em Educação do Estado da Bahia (APLB). O reajuste oferecido pelo governo permanece 2% acima do piso nacional da categoria pelo Ministério da Educação (MEC).

Com o aumento, também serão creditados na conta dos educadores o retroativo referente ao mês de janeiro e fevereiro. Já no mês de junho, será realizado o pagamento das diferenças retroativas aos meses de março e abril.

O reajuste se estende a coordenadores pedagógicos, professores em Regime Especial de Direito Administrativo (REDA) e professores indígenas e vale até 2026, último ano do mandato do petista.