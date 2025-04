Maurício Lima se despede da GCM e abre caminho para Sturaro

Maurício Rosa Lima e Bruno Reis ao lado da Guarda Civil Municipal (GCM) - Foto: Reprodução | Redes Sociais

O diretor de Segurança Urbana e Prevenção à Violência, Maurício Rosa Lima, órgão subordinado à Secretaria de Ordem Pública (Semop), se despediu nesta terça-feira, 1º, do cargo.

Em uma publicação feita nas redes sociais, Lima fala em “missão cumprida” e diz que sua saída aconteceu após diálogo com o prefeito Bruno Reis (União Brasil).

“A vida é feita de ciclos e em cada um deles temos que perceber a importância do que cultivamos ao longo do caminho. Após uma conversa muito honesta com o Prefeito @brunoreisba e 8 anos e meio como Diretor de Segurança Urbana e Prevenção à Violência, me despeço do maior desafio profissional da vida com o sentimento de MISSÃO CUMPRIDA”, escreveu.

Veja publicação

A saída de Lima do cargo, que é responsável pela Guarda Civil Municipal (GCM), abre espaço para a entrada do indicado do deputado federal Capitão Alden (PL). O nome apresentado pelo parlamentar foi do então prefeito-bairro do Centro Histórico, Humberto Sturaro, coronel da reserva da Polícia Militar.

As conversas entre o chefe do Executivo municipal e Alden foram destravadas na segunda-feira, 31. A indicação, contudo, estava sob a mesa de Reis há quase dois meses.

A expectativa no entorno é que o coronel da reserva da PM seja nomeado para o cargo deixado por Maurício Lima na próxima quarta-feira, 2, com publicação no Diário Oficial do Município (DOM).