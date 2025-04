Vereador propõe regulamentação para uso dos patinetes elétricos

Proposta está em discussão nas comissões temáticas da Câmara Municipal de Salvador - Foto: Prefeitura de Salvador

Em meio aos inúmeros acidentes devido ao uso dos patinetes elétricos, o vereador Marcelo Guimarães Neto (União Brasil) apresentou um projeto de lei à Câmara Municipal de Salvador (CMS) que regulamenta a circulação dos veículos na cidade.

Uma das medidas propostas no documento diz respeito sobre as características técnicas dos veículos, além de estabelecer locais permitidos para circulação e requisitos de segurança, bem como o uso de sinalização noturna, velocímetro e limitador de velocidade.

Para além, a proposição também determina que os patinetes elétricosdevem respeitar um limite de velocidade de 20 km/h em áreas urbanas movimentadas e proíbe a circulação desses veículos em calçadas, exceto para casos autorizados pela prefeitura.

“Precisamos de regras para evitar conflitos entre pedestres, ciclistas e motoristas e assegurar que a mobilidade sustentável não coloque a segurança da população em risco”, disse o vereador novato.

O vereador ainda fala sobre a importância do projeto para a capital baiana.

“Estamos seguindo as diretrizes do Conselho Nacional de Trânsito (Contran), mas também adaptando a legislação às necessidades específicas de Salvador. Com essa regulamentação, poderemos melhorar a convivência entre os diferentes modais de transporte e fortalecer as políticas públicas de mobilidade sustentável”, disse o vereador.

A proposta ainda carece de análise das comissões temáticas, e caso aprovado, segue para discussão no plenário do Legislativo.