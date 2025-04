Vereador novato nega insatisfação com Bruno Reis: "Sempre nos atendeu"

Marcelo Guimarães Neto após sessão ordinária na Câmara Municipal de Salvador - Foto: Gabriela Araújo | Ag. A TARDE

Vereador de primeiro mandato na Câmara Municipal de Salvador (CMS), Marcelo Guimarães Neto (União Brasil), negou qualquer tipo de desavenças com o prefeito Bruno Reis na queda de braço para abocanhar cargos na gestão municipal.

“Para esclarecer de uma vez por todas, não existe qualquer tipo de insatisfação com o prefeito Bruno Reis. Em todas as nossas tratativas, o prefeito sempre foi atencioso, sempre nos atendeu”, iniciou o edil nesta segunda-feira, 31, após sessão ordinária.

Aos jornalistas, o filho do ex-presidente do Esporte Clube Bahia (ECB), Marcelo Guimarães Filho, também desmentiu que tratou sobre nomeações e indicações de lideranças e revelou qual o teor das conversas que teve com o chefe do Executivo municipal.

“Eu não tratei de cargos com o prefeito. Eu tratei de obras, tratei de investimentos para as regiões que eu represento aqui na Câmara. Eu queria esclarecer porque surgiram essas notícias na última semana”.

Nos bastidores, circulou a informação de que o vereador seria um dos que estaria na imensa lista na briga por cargos para acomodar os seus cabos eleitorais, que o ajudaram a vencer o pleito municipal, com 8.873 votos, tornando-se o segundo vereador mais jovem da Casa.