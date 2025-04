Prefeitura decreta multa para quem abandonar animais na rua

- Foto: Denisse Salazar | Ag. A TARDE

A Prefeitura de Barrocas, no nordeste baiano, publicou um decreto que proíbe a circulação de animais de médio e grande porte soltos em vias públicas.

Quem descumprir a regra deverá pagar uma multa máxima de R$ 1.500. Já a mínima é de R$ 300.

Os animais que são encontrados nas ruas, de acordo com o documento, serão recolhidos e disponibilizados para o resgate. Com isso, o tutor terá até sete dias para regularizar a situação e pagar as taxas.

Após esse prazo, os animais poderão ser doados, desde que o novo responsável forneça uma contrapartida em forma de ração e feno.

Em caso de reincidência, o tutor perde o direito de resgatar o animal. A fiscalização ficará a cargo da Secretaria Municipal de Agricultura, Meio Ambiente e Defesa Civil.

Veja os valores das multas por apreensão:

1ª apreensão

R$ 700 para animais de grande porte

R$ 300 para animais de médio porte

2ª apreensão

R$ 1.500 para animais de grande porte

R$ 500 para animais de médio porte

3ª apreensão

Perda definitiva do direito de resgate