Corpo de cadela é encontrado enterrado no quintal de adestrador

Cachorra Mia - Foto: Reprodução/Instagram

Uma cadela da raça golden retriever foi encontrada enterrado no quintal da casa de um adestrador em Guaratiba, na Zona Oeste do Rio de Janeiro, nesta segunda-feira, 24. O homem chegou a dizer para a família que Mia, nome dado para a cadelinha, havia fugido.

O corpo da cadela foi encontrado por agentes da Polícia Civil, após processo de busca na casa do profissional. Mia foi hospedada no local no dia 9 de janeiro, ela tinha 11 meses. Após o fim do período de treinamento, que durou 45 dias, Mário Sérgio Dornelas ligou para a tutora e disse que a cadela tinha fugido.

A perícia da Polícia Civil vai analisar o corpo de Mia e as circunstâncias do caso. Outros três cachorros foram resgatados da casa do adestrador.