Foragidos há anos, chefes do tráfico na Chapada Diamantina são presos

Suspeitos foram localizados e detidos no interior de São Paulo - Foto: Haeckel Dias / Ascom-PC

Uma operação realizada nesta segunda-feira, 24, resultou na prisão de dois líderes de um grupo criminoso que atuava na Chapada Diamantina. A ação foi conduzida por equipes do Departamento Especializado de Investigações Criminais (Deic), por meio da Delegacia de Repressão a Furtos e Roubos (DRFR) de Salvador, em parceria com a Polícia Civil de São Paulo. Os suspeitos foram localizados e detidos na cidade de Jandira, no interior paulista.

Segundo as investigações, os homens, naturais de Itaetê, na Bahia, estavam foragidos há quatro anos e tinham mandados de prisão preventiva em aberto por envolvimento em homicídios, tráfico de drogas e associação criminosa. Durante a operação, os agentes apreenderam entorpecentes prontos para a comercialização, o que levou à prisão em flagrante dos suspeitos.

As autoridades apontam que a dupla era responsável por coordenar o tráfico de drogas na região de Itaetê e em outros pontos da Chapada Diamantina. Além de ostentar armamento pesado em redes sociais, o grupo promovia execuções de rivais, intensificando a violência e o clima de insegurança na localidade.

Os detidos passarão pelos procedimentos legais e permanecerão à disposição da Justiça. O material apreendido foi encaminhado para perícia.