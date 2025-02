Evento ‘Trampos do Futuro’ promove inserção de jovens no mercado de trabalho - Foto: Agência Ophelia

O evento “Trampos do Futuro: arte, cultura e educação” , realizado pelo Itaú Educação e Trabalho, organização da Fundação Itaú, reuniu nesta quarta-feira, 19, no Pavilhão da Bienal, no Parque Ibirapuera, em São Paulo, especialistas, empresas e jovens para debater e criar oportunidades de inserção produtiva no mundo do trabalho.

Entre os destaques do encontro, a iniciativa Um Milhão de Oportunidades (1MiO), liderada pelo Fundo das Nações Unidas para a Infância (Unicef) , reafirmou a importância de conectar adolescentes e jovens a oportunidades de emprego e formação profissional.

Ativo desde 2020, o programa promove a inclusão produtiva de jovens em situação de vulnerabilidade por meio de parcerias com empresas, organizações da sociedade civil e governo em diferentes níveis.

Oficial de educação do Unicef e coordenador do 1MiO, Gustavo Heidrich Oliveira | Foto: Loren Beatriz / Ag. A Tarde

O oficial de educação do Unicef e coordenador do 1MiO, Gustavo Heidrich Oliveira, ressaltou que o Brasil conta com cerca de 50 milhões de jovens entre 15 a 29 anos, o que reforça a urgência de políticas públicas eficazes para garantir acesso à educação básica, à formação profissional e a oportunidades de trabalho decente.

“A gente está aqui junto com o Itaú Educação e Trabalho, que tem uma atuação de bastante tempo na produção de evidências, na geração de estudos, pesquisas e atividades relacionadas a essa agenda no Brasil. O Unicef está aqui apoiando esse evento para trazer essas oportunidades, para trazer essa discussão das políticas públicas, dos programas, para os jovens se inserirem no mundo do trabalho”, disse.

Gerente de relacionamento com o setor privado na iniciativa 1MiO, Lívia Félix de Matos | Foto: Loren Beatriz / Ag. A Tarde

A gerente de relacionamento com o setor privado na iniciativa 1MiO, Lívia Felix de Mattos, destacou a relevância de eventos como este para conectar os jovens com oportunidades reais.

“A gente escuta muito falarem que o jovem não está interessado, que o jovem não quer aproveitar as oportunidades, mas será que a gente pensa também que essas oportunidades não estão sendo visualizadas por eles? Eventos como esse trazem o jovem para o protagonismo, para a gente conectá-los com oportunidades de empregabilidade e de formação [...] É fundamental que a gente abra essa discussão e que a gente a promova cada vez mais, trazendo parceiros de todos os setores para apoiar a inclusão socioprodutiva de jovens em situação de vulnerabilidade”, disse.

Além das discussões e conexões promovidas, o evento também contou com uma ação especial realizada pelo Instituto Coca-Cola Brasil , oferecendo aos jovens a oportunidade de tirar fotos profissionais para incluir em seus currículos e perfis no LinkedIn.

Gerente de comunicação e marketing do Instituto, Rafael Nascimento | Foto: Loren Beatriz / Ag. A Tarde

“Quando a gente fala sobre entrar no mercado de trabalho, a gente tem todos os desafios de tentar se mostrar da melhor versão, não é? Há 25 anos, a gente vem também fazendo esse trabalho de empoderar economicamente os jovens e também fazer com que eles possam ser encaminhados para o mercado de trabalho. Então, aqui [no evento] a gente vem fazendo um trabalho para também conectar esses jovens direto no mercado de trabalho e fazer com que eles possam ter a tão sonhada vaga de emprego”, afirmou Rafael Nascimento, gerente de comunicação e marketing do Instituto.

Para a estudante Mirella Carvalho, 17 anos, a iniciativa foi inspiradora. “Eu achei essa iniciativa muito legal porque inspira novos jovens a ingressarem no mercado de trabalho e também transmite um grande apoio para dar um norte para a gente de como é a melhor forma da gente conseguir seguir a nossa carreira profissional”, ressaltou.

Secretário Geral da Fundação Roberto Marinho, João Alegria | Foto: Loren Beatriz / Ag. A Tarde

A importância de criar oportunidades concretas para os jovens também foi reforçada pelo Secretário Geral da Fundação Roberto Marinho , João Alegria, que destacou a necessidade de refletir sobre a formação dos jovens diante das transformações no mercado de trabalho.

“Temos muita preocupação de olhar para o mundo e olhar para as juventudes e se fazer algumas perguntas do tipo: os jovens estão tendo oportunidades de formação que dialogam com as transformações do mundo? [...] Infelizmente muitas vezes a resposta que a gente tem para nós mesmos é que eles não estão tendo tantas oportunidades assim de se prepararem para o que vem por aí [...] Mas existem certas competências, existem certas características da formação que a gente pode fazer na nossa vida educacional que preparam sim a gente até pro desconhecido”, pontua.

João Alegria acrescentou ainda que o evento “Trampos do Futuro: arte, cultura e educação” , não é um ponto final, mas um passo dentro de um processo contínuo de engajamento.