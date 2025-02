A TARDE marca presença no evento 'Trampos do Futuro', em São Paulo

Coordenadora do Programa de Educação e Pesquisa Geledés Instituto da Mulher Negra, Suelaine Carneiro - Foto: Loren Beatriz / Ag. A Tarde

O Programa A TARDE Educação , do Grupo A TARDE , marcou presença na abertura do evento "Trampos do Futuro: arte, cultura e educação", promovido pelo Itaú Educação e Trabalho, organização da Fundação Itaú. A programação, iniciada nesta quarta-feira, 19, acontece no Pavilhão da Bienal, no Parque Ibirapuera, em São Paulo, com foco nas economias do futuro e no papel da educação profissional e tecnológica na trajetória formativa dos jovens.

O encontro oferece um espaço de oportunidades para trabalho e formação gratuita, incluindo vagas de estágio e aprendizagem profissional. Empresas e instituições como Fundação Itaú, Fundação Roberto Marinho e Instituto Coca-Cola Brasil participam da iniciativa, reforçando o compromisso com a qualificação da juventude.

Em conversa ao Grupo A TARDE , a coordenadora do Programa de Educação e Pesquisa Geledés Instituto da Mulher Negra, Suelaine Carneiro, destacou a atuação da organização no enfrentamento do racismo e do sexismo, bem como sua parceria com a Fundação Itaú Educação na realização de atividades educativas.

“Aqui no espaço Geledés, a gente está trazendo duas atividades e dois diálogos. Primeiro, fazendo uma oficina para jovens estudantes sobre oficina de multimídia, em que eles estão tendo informações muito básicas sobre como fazer a cobertura de um evento. Nós trouxemos especialistas, técnicos em multimídia que estão passando informações para esses jovens e eles estão fazendo a cobertura do evento”, afirmou Suelaine.

Livro ‘Pedagogias, Hip Hop e as Culturas Juvenis nas Escolas’, | Foto: Loren Beatriz / Ag. A Tarde

Além disso, o evento também foi palco para o lançamento do livro ‘Pedagogias, Hip Hop e as Culturas Juvenis nas Escolas’, fruto de uma pesquisa realizada entre 2023 e 2024 em escolas públicas de São Paulo. A obra visa incentivar a incorporação da cultura hip-hop no projeto pedagógico das escolas, fortalecendo o protagonismo estudantil e a conexão entre a educação e os territórios juvenis.

“Esse livro é uma oferta para que as escolas não só abram mais espaços para que a cultura hip-hop integre as ações do projeto pedagógico das escolas, mas também que torne os estudantes protagonistas, que olhe para o território e incorpore na sua prática pedagógica tudo o que é desenvolvido nos territórios”, explicou.

Suelaine ressaltou ainda a importância das culturas juvenis no ambiente escolar. “Pensar futuro, pensar novas oportunidades de emprego também é conhecer as diversidades das ações e movimentos e culturas com as quais a juventude negra em particular está envolvida”, destacou.