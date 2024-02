Governador destaca educação na abertura do ano letivo da rede estadual | A TARDE

O governador Jerônimo Rodrigues (PT) participou da aula inaugural da rede estadual de ensino no novo Colégio Estadual de Tempo Integral Georgina e Melo Erisman, em Feira de Santana, cidade situada a 115 km de Salvador. A abertura do ano eletivo aconteceu nesta segunda, 19, nas 1.082 escolas e nos 674 anexos espalhados pelos 417 municípios.

A reportagem do Portal MASSA! acompanha o evento na Princesinha do Sertão. Jerônimo discursou para os presentes e enalteceu o trabalho no governo para melhorar a educação nos municípios baianos.



"Esses últimos dois meses, as nossas escolas, para receber o ano letivo, é um ato primeiro de responsabilidade com a educação desse estado. Só através da educação, a gente consegue uma democracia forte, uma cidadania decente, Saber ler, escrever, interpretar e criticar é direito de todo baiano e toda baiana", iniciou Jerônimo,



O petista ainda mencionou sobre a intensificação da inclusão como um fator importante na atual jornal pedagógica nas escolas, que, segundo ele, estão sendo "arrumadas".



"Então nós nos preparamos para isso. Arrumamos as escolas, ou as novas, ou as que estão passando por modernidades. Mas nós acima de tudo, preparamos uma jornada pedagógica com o conteúdo dirigido para intensificar a inclusão", completou o governador.

Também em Feira de Santana, Jerônimo lançou o Projeto Vacinação nas Escolas, uma parceria entre as secretarias estaduais da Educação (SEC) e da Saúde (Sesab), cujo objetivo é ampliar a proteção dos estudantes matriculados na rede de educação do Estado da Bahia.

Acompanhe o discurso do governador: