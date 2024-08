IDEB: Salvador melhora aprendizagem e ganha uma posição entre capitais

A capital baiana teve nota de 5,47 na proficiência de língua portuguesa e matemática, superando o índice de 2021 - Foto: Valter Pontes | Secom

Após a divulgação dos dados do Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (Ideb) 2023, pelo Ministério da Educação (MEC) nesta quarta-feira, 14, a rede municipal de Salvador registrou melhora na aprendizagem de português e matemática nos anos iniciais do ensino fundamental e ganhou uma posição entre as capitais nos anos finais.

Nos anos iniciais, a capital baiana teve nota de 5,47 na proficiência de língua portuguesa e matemática, superando o índice de 2021, que foi de 5,45. Neste quesito, a capital baiana teve nota final do Ideb de 5,3, superando a meta prevista de 5,1. O índice final do Ideb leva em conta tanto a proficiência quanto o indicador de rendimento.

Nos anos finais do ensino fundamental, a rede municipal de Salvador ganhou uma posição em relação às capitais, saindo da 19ª posição para o 18º lugar, alcançando nota de 4,2 no Ideb. Nos anos finais, a aprendizagem de português e matemática registrou índice de 4,59.



Em 2024, a Prefeitura direcionou R$2,7 bilhões do seu orçamento para a Educação, o maior volume de investimentos da história de Salvador. Além de custear as ações do programa, o município reforçou a equipe da rede municipal com cerca de 1,2 mil educadores contratados apenas nos últimos 18 meses.

Formação

Para dar suporte aos professores nesta jornada, a Prefeitura criou o Centro de Formação Emília Ferreiro, com cursos gratuitos de formação continuada para toda a rede. Mais de 8,5 mil educadores já passaram pelo local em maio e junho passados. Além disso, implantou o Centro de Acolhimento ao Educador Tereza Cristina Santos, com 50 psicólogos que vão cuidar da saúde mental dos professores e de outros profissionais do ensino.

Todos os alunos da rede municipal receberam gratuitamente kits com novo fardamento, dois pares de tênis, mochila, estojo, lápis de cor, hidrocor, régua, entre outros mais de 30 itens de material escolar. Pela primeira vez, as crianças matriculadas nas escolas parceiras também receberam o mesmo kit completo.