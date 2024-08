"Estamos colhendo os frutos", diz Rosemberg sobre avanço no Ideb

Líder do governo Jerônimo na Alba comemora avanço no Ideb - Foto: Uendel Galter | AG. A TARDE

Líder do governo Jerônimo Rodrigues (PT) na Assembleia Legislativa da Bahia (Alba), o deputado estadual Rosemberg (PT) comemorou, nesta quarta-feira, 14, o desempenho da Bahia no Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (Ideb) de 2023, com nota 3,7, um avanço com relação a 2021. Para o petista, a subida é fruto do trabalho feito pelas gestões do partido no estado.

Ao Portal A TARDE, Rosemberg fez uma breve linha do tempo do cenário encontrado pelo grupo político em 2007, quando Jaques Wagner (PT) assumiu o governo da Bahia.

"Eu já havia dito que quando encontramos a educação em 2007, era algo extremamente complicado, sem escolas com a estrutura adequada para ensino, alunos com evasão muito grande, professores desestimulados, dois milhões de analfabetos. Uma situação muito difícil. Eu dizia que para recuperar demora duas décadas, não é algo de imediato", iniciou Rosemberg.

"O trabalho que foi desenvolvido ao longo desses 17 anos, agora vamos colher os frutos. Principalmente nessas duas gestões do próprio governador [Jerônimo] como secretário de Educação, e Adélia, que culminando com esse resultado positivo, e vai melhorar ainda mais. Estamos colhendo os frutos do que plantamos nos últimos 17 anos. Foi um trabalho de equipe, todos tiveram participação, principalmente nos últimos anos, quando investimentos na área da infraestrutura, da pedagogia, criamos mecanismos para melhorar o Ideb. O resultado está aí", completou o deputado.

A Bahia já havia apresentado uma crescente no índice que mede o desempenho dos estudantes do ensino médio da rede pública estadual em exames, em 2021. Na ocasião, o estado atingiu 3,5, um crescimento de 0,3 com relação a 2019, quando registrou 3,2.