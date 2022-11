IFBA prorroga inscrições de processo seletivo para cursos técnicos

O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Bahia (IFBA) prorrogou o prazo de inscrições para o processo seletivo de ensino médio técnico integrado e admissão nos cursos técnicos subsequentes ao nível médio. Os interessados têm até o dia 18 de novembro para concorrer a uma das mais de cinco mil vagas distribuídas em 21 cidades baianas.

Para os cursos integrados, podem se inscrever estudantes que, até a data da sua matrícula no IFBA, tenham concluído o ensino fundamental. A seleção é classificatória por meio de análise de histórico escolar. O candidato deve apresentar notas e documento escolar do 6º, 7º e 8º ano do fundamental, de português, matemática, história e geografia.

Já o ingresso nos cursos da educação profissional técnica de nível médio na forma de oferta subsequente é voltado a estudantes que, até a data da sua matrícula no IFBA, tenham concluído o ensino médio. O candidato deve apresentar notas e documento escolar dos 1º e 2º anos do ensino médio de português e matemática.

As vagas são reservadas em 45% para ampla concorrência, 5% para pessoas com deficiência e 50% para estudantes que cursaram integralmente em escolas públicas.

Para realizar a inscrição é necessário ter conta do e-mail ativa.

Cursos integrados

Barreiras: 90 vagas; Brumado: 120 vagas; Euclides da Cunha:120 vagas; Eunápolis: 180 vagas; Feira de Santana: 120 vagas; Ilhéus: 150 vagas; Irecê:150 vagas; Jacobina: 200 vagas; Jequié: 160 vagas; Juazeiro: 160 vagas; Lauro de Freitas: 40 vagas; Paulo Afonso: 90 vagas; Porto Seguro:95 vagas; Salvador: 505 vagas; Santo Amaro: 100 vagas; Santo Antônio de Jesus: 80 vagas; Seabra: 144 vagas; Simões Filho: 160 vagas; Valença: 285 vagas; Vitória da Conquista: 175 vagas.

Cursos subsequentes

Barreiras: 120 vagas; Brumado: 80 vagas; Euclides da Cunha: 160 vagas; Eunápolis: 120 vagas; Feira de Santana: 140 vagas; Ilhéus: 60 vagas; Jacobina:160 vagas; Jequié:160 vagas; Juazeiro:160 vagas; Paulo Afonso: 120 vagas; Salvador:380 vagas Santo Amaro: 60 vagas; Simões Filho: 240 vagas; Ubaitaba: 80 vagas; Vitória da Conquista: 280 vagas.