Inglês, RH e audiovisual de graça? Veja como se inscrever em Salvador

São mais de 200 vagas em diversos cursos gratuitos - Foto: Reprodução IJCPM

Jovens de Salvador que buscam capacitação profissional gratuita têm uma excelente oportunidade. O Instituto João Carlos Paes Mendonça de Compromisso Social (IJCPM) está com mais de 200 vagas abertas para cursos de formação voltados a moradores de bairros próximos ao Salvador Shopping e ao Salvador Norte Shopping.

As inscrições são gratuitas e podem ser feitas até a próxima terça-feira, 23, exclusivamente pela internet. Os cursos têm início previsto para outubro e as vagas são limitadas.

Tudo sobre Educação em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Cursos

Técnico em Logística

Estoquista

Assistente de RH

Inglês Básico

Produção Audiovisual

Para concorrer às vagas é necessário:

Ter entre 16 e 30 anos

Ser estudante ou egresso do Ensino Médio em escola pública

Morar em bairros do entorno dos shoppings participantes

1- Salvador Shopping: Pernambués, Saramandaia, Boca do Rio

2 -Salvador Norte Shopping: São Cristóvão, Cassange, Jardim das Margaridas e Cajazeiras

Onde são os cursos

Unidade Salvador Shopping (Estacionamento G2):

Curso disponível: Inglês Básico

Unidade Salvador Norte Shopping (Estacionamento G1 Laranja):

Cursos disponíveis: Técnico em Logística, Assistente de RH, Estoquista, Inglês Básico e Produção Audiovisual

Dúvidas ou mais informações

IJCPM Salvador Norte: (71) 98171-6202 (telefone/WhatsApp)

IJCPM Salvador Shopping: (71) 98263-5530 (telefone/WhatsApp)