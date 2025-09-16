Menu
EDUCAÇÃO
CAPACITAÇÃO DE GRAÇA

Inglês, RH e audiovisual de graça? Veja como se inscrever em Salvador

São mais de 200 vagas para jovens de 16 a 30 anos de bairros populares de Salvador

Por Andrêzza Moura

16/09/2025 - 19:16 h
São mais de 200 vagas em diversos cursos gratuitos

Jovens de Salvador que buscam capacitação profissional gratuita têm uma excelente oportunidade. O Instituto João Carlos Paes Mendonça de Compromisso Social (IJCPM) está com mais de 200 vagas abertas para cursos de formação voltados a moradores de bairros próximos ao Salvador Shopping e ao Salvador Norte Shopping.

As inscrições são gratuitas e podem ser feitas até a próxima terça-feira, 23, exclusivamente pela internet. Os cursos têm início previsto para outubro e as vagas são limitadas.

Cursos

  • Técnico em Logística
  • Estoquista
  • Assistente de RH
  • Inglês Básico
  • Produção Audiovisual

Para concorrer às vagas é necessário:

  • Ter entre 16 e 30 anos
  • Ser estudante ou egresso do Ensino Médio em escola pública
  • Morar em bairros do entorno dos shoppings participantes

1- Salvador Shopping: Pernambués, Saramandaia, Boca do Rio

2 -Salvador Norte Shopping: São Cristóvão, Cassange, Jardim das Margaridas e Cajazeiras

Onde são os cursos

  • Unidade Salvador Shopping (Estacionamento G2):

Curso disponível: Inglês Básico

  • Unidade Salvador Norte Shopping (Estacionamento G1 Laranja):

Cursos disponíveis: Técnico em Logística, Assistente de RH, Estoquista, Inglês Básico e Produção Audiovisual

Dúvidas ou mais informações

IJCPM Salvador Norte: (71) 98171-6202 (telefone/WhatsApp)

IJCPM Salvador Shopping: (71) 98263-5530 (telefone/WhatsApp)

Capacitação profissional grátis Cursos de RH e logística Cursos gratuitos Salvador Cursos técnicos Salvador Formação gratuita jovens Inscrições Abertas. qualificação profissional Salvador Norte Shopping

