CAPACITAÇÃO DE GRAÇA
Inglês, RH e audiovisual de graça? Veja como se inscrever em Salvador
São mais de 200 vagas para jovens de 16 a 30 anos de bairros populares de Salvador
Por Andrêzza Moura
Jovens de Salvador que buscam capacitação profissional gratuita têm uma excelente oportunidade. O Instituto João Carlos Paes Mendonça de Compromisso Social (IJCPM) está com mais de 200 vagas abertas para cursos de formação voltados a moradores de bairros próximos ao Salvador Shopping e ao Salvador Norte Shopping.
As inscrições são gratuitas e podem ser feitas até a próxima terça-feira, 23, exclusivamente pela internet. Os cursos têm início previsto para outubro e as vagas são limitadas.
Cursos
- Técnico em Logística
- Estoquista
- Assistente de RH
- Inglês Básico
- Produção Audiovisual
Para concorrer às vagas é necessário:
- Ter entre 16 e 30 anos
- Ser estudante ou egresso do Ensino Médio em escola pública
- Morar em bairros do entorno dos shoppings participantes
1- Salvador Shopping: Pernambués, Saramandaia, Boca do Rio
2 -Salvador Norte Shopping: São Cristóvão, Cassange, Jardim das Margaridas e Cajazeiras
Onde são os cursos
- Unidade Salvador Shopping (Estacionamento G2):
Curso disponível: Inglês Básico
- Unidade Salvador Norte Shopping (Estacionamento G1 Laranja):
Cursos disponíveis: Técnico em Logística, Assistente de RH, Estoquista, Inglês Básico e Produção Audiovisual
Dúvidas ou mais informações
IJCPM Salvador Norte: (71) 98171-6202 (telefone/WhatsApp)
IJCPM Salvador Shopping: (71) 98263-5530 (telefone/WhatsApp)
Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.
Participe também do nosso canal no WhatsApp.
Compartilhe essa notícia com seus amigos
Siga nossas redes