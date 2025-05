Inscrições para vagas restantes do Fies encerram nesta terça-feira

Programa financia a graduação de estudantes em instituições privadas de ensino superio - Foto: Marcello Casal Jr | Agência Brasil

O prazo de inscrição para as vagas remanescentes do Fundo de Financiamento Estudantil (Fies), referentes ao primeiro semestre de 2025, termina nesta terça-feira (30). Os interessados devem se inscrever exclusivamente pelo Portal Único de Acesso ao Ensino Superior, do Ministério da Educação (MEC).

As vagas remanescentes são aquelas que não foram preenchidas nas etapas regulares do processo seletivo. O resultado da pré-seleção e da ordem de classificação será divulgado no dia 6 de maio, em chamada única, com possibilidade de lista de espera.

Quem pode se inscrever?

Para participar do processo seletivo do Fies e do Fies Social, é necessário atender aos seguintes critérios:

Ter participado do Enem a partir de 2010, com nota válida até o momento anterior à abertura das inscrições;

Obter, no mínimo, 450 pontos na média das cinco provas e nota acima de zero na redação;

Não ter feito o Enem na condição de treineiro;

Ter frequência mínima exigida para o semestre letivo de 2025, no curso e instituição pretendidos;

Possuir renda familiar mensal bruta de até três salários mínimos por pessoa (R$ 4.554, em 2025), para o Fies comum;

Para o Fies Social, estar inscrito no CadÚnico e ter renda familiar por pessoa de até meio salário mínimo (R$ 758, em 2025).