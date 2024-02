Jornada Pedagógica de Simões Filho começa amanhã | A TARDE

Com o tema “Rede em Movimento Educando para Vida”, a Jornada Pedagógica 2024 começa nesta quinta-feira,15, em Simões Filho, Região Metropolitana de Salvador. Promovida pela Prefeitura, através da Secretaria Municipal de Educação, o encontro reunirá mais de mil docentes da rede pública com objetivo de aprimorar as práticas educacionais e a melhoria da qualidade de ensino-aprendizagem com planejamento coletivo, preparo administrativo e pedagógico.

O evento conta com a participação do prefeito Diogenes Tolentino e da secretária de Educação, Mariza Bomfim. “A nossa expectativa é integrar e motivar os profissionais que por meio da gestão pública tem o compromisso em acolher toda comunidade escolar”, afirmou a gestora da pasta de Educação.

A Jornada Pedagógica, que prossegue até sexta-feira, 16, aborda diversos eixos temáticos. A programação conta com palestras com especialistas como a fonoaudióloga Annuska Bomfim e a psicóloga Elane Sena. As especialistas irão discutir os temas: “Voz, a janela da saúde mental”, “Adoecimento Mental do Professor”, “A saúde mental do professor”, e "Síndrome de Burnout e os cuidados psicológicos para iniciar o ano letivo”.

Confira os locais e horários: