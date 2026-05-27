Leitura e ensino: professores de Simões Filho participam de formação pedagógica

O auditório da Secretaria Municipal de Educação de Simões Filho (Semed), na Região Metropolitana de Salvador, foi palco, nesta quarta-feira, 27, de uma formação continuada promovida pelo Programa A TARDE Educação, do Grupo A TARDE. O encontro reuniu professores dos anos finais (6º ao 9º ano) do Ensino Fundamental da rede municipal para discutir práticas pedagógicas, incentivo à leitura e estratégias de ensino em sala de aula por meio da educomunicação.

A atividade foi conduzida pela equipe do A TARDE Educação, representada pela coordenadora pedagógica Márcia Firmino e pela pedagoga e mestra em Educação e Contemporaneidade, Isadora Cruz.

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Durante o evento, representantes da Semed ressaltaram a importância da formação continuada para fortalecer o ensino na rede pública municipal. A superintendente pedagógica, Nilzete Gomes, destacou que a atualização constante dos profissionais é essencial diante das mudanças no perfil dos estudantes e das demandas atuais da educação.

Segundo ela, investir na qualificação dos educadores contribui para manter a qualidade do ensino e garantir melhores resultados de aprendizagem.

“Precisamos investir, acima de tudo, no profissional da educação. A formação continuada é muito importante porque as coisas mudam e o perfil dos nossos alunos hoje é completamente diferente do que era há um tempo atrás. O professor precisa se cercar de ferramentas para que o serviço oferecido continue acompanhando a evolução dos tempos”, afirmou.

Nilzete também ressaltou o papel da leitura no desenvolvimento intelectual e social dos estudantes. Para ela, o incentivo ao hábito de ler amplia a criatividade, fortalece o pensamento crítico e contribui para a formação de cidadãos mais preparados para a sociedade.

A diretora de ensino da Semed, Vera Buri, reforçou a importância da atualização constante dos professores e destacou o impacto positivo da parceria com o Programa A TARDE Educação. De acordo com Vera, o uso do jornal impresso em sala de aula fortalece a leitura, estimula a concentração dos alunos e contribui para tornar o aprendizado mais dinâmico, inclusive em disciplinas consideradas mais complexas, como as áreas de exatas.

“A leitura no papel é diferente da leitura na tela. O papel concentra mais e permite uma experiência mais profunda”, afirmou.

A programação contou ainda com uma apresentação teatral realizada pelos estudantes Christian De Freitas Costa, Hubert Marcelo Kaufeler dos Santos, João Gabriel Costa de Jesus, Luiz Bernardo Lima Bitencourt e Guilherme Ramos Ferreira, do 6º ano da Escola Municipal Enock Pimentel, além da apresentação musical de Saady Veloso, que integra a coordenação de música da Semed. A encenação abordou temas discutidos durante a formação e integrou as atividades desenvolvidas no encontro.