Madre de Deus entrega escola municipal totalmente requalificada

Escola Municipal Luís Eduardo Magalhães, em Madre de Deus - Foto: Divulgação

A Prefeitura de Madre de Deus, através da Secretaria Municipal de Educação, em parceria com a Secretaria Municipal de Infraestrutura, entregou, nesta quarta, 12, a Escola Municipal Luís Eduardo Magalhães totalmente requalificada. A data foi escolhida de maneira simbólica, já que a escola completou 26 anos de inaugurada neste 12 de junho.

De acordo com a prefeitura de Madre de Deus, a obra teve duração de 12 meses e contou com mudanças importantíssimas para deixar o equipamento funcional e atual.

Na reforma, a fachada foi requalificada, os revestimentos internos e externos foram trocados, foi instalado piso de alta resistência em toda a escola, bem como piso tátil, os banheiros agora conta com divisórias e pias de granito adequados para o uso infantil, foi instalado banheiro adaptado para crianças com deficiência (não existia anteriormente), a quadra ganhou cobertura, todas as esquadrias e sistema elétrico foram substituídos, além da troca de toda cobertura da escola e muitas outras melhorias.

A inauguração contou com a presença do prefeito Dalton Filho, da secretária de educação Rita Mattos, da comunidade escolar e da população. A Escola Luís Eduardo contempla alunos da Educação Infantil (G5) e conta, atualmente, com mais de 200 alunos matriculados.