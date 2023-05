MEC: 56% dos alunos do 2° ano fundamental não estão alfabetizados

Mais de 56% crianças do 2° ano do ensino fundamental ainda não estão alfabetizadas. Os dados são da pesquisa Alfabetiza Brasil: diretrizes para uma política nacional de avaliação da alfabetização de crianças. A pesquisa foi apresentada pelo Ministério da Educação (MEC) na manhã desta quarta-feira, 31.

Entre os dias 15 e 23 de abril, Inep e MEC consultaram professores das cinco regiões do país (representantes das 27 unidades da Federação), para coletar informações a respeito do conjunto de competências que caracterizam o estudante alfabetizado. Na pesquisa, o Instituto apresentou uma série de tarefas elaboradas com referência nas habilidades esperadas em língua portuguesa. Para tal, foi considerada a matriz de referência de Língua Portuguesa do Saeb para o segundo ano do ensino fundamental, que se apoia na BNCC.

A partir dos resultados encontrados na pesquisa, esse perfil de aprendizagem foi interpretado a por meio da escala de proficiência do Sistema de Avaliação da Educação Básica (Saeb). Com esse procedimento, foi possível estabelecer que o conjunto de habilidades desse perfil de aprendizagem corresponde a 743 pontos na escala Saeb.

A partir da consulta com os profissionais da educação, foi definido que os alunos alfabetizados conseguem ler pequenos textos formados por períodos curtos e localizam informações na superfície textual, produzindo inferências básicas com base na articulação entre texto verbal e não verbal. Ainda existem desvios ortográficos, e a criança consegue interpretar textos que circulam na vida cotidiana para fins de uma comunicação simples.

Entre o Saeb de 2019 e 2021, o número de crianças não alfabetizadas no fim do segundo ano do ensino fundamental aumentou de 39,7% para 56,4%. “Para nós, essa pesquisa é fundamental e vai garantir esse norte neste programa que será lançado pelo presidente da República”, disse o ministro da Educação, Camilo Santana.

“Isso é algo que precisa ser revertido. Isso gera evasão, isso gera reprovação, isso gera abandono da escola. Nós temos um Brasil que hoje perde milhões de crianças e jovens ao longo do ensino básico, nós precisamos fechar a torneira disso, nós queremos garantir que não vamos perder nenhuma criança, nenhum jovem na educação básica brasileira. Para isso, é preciso ter uma escola atrativa, uma escola criativa, uma escola acolhedora, é preciso ter política de apoio”, ressaltou o ministro.

O evento, que ocorreu na sede do Inep (o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira), em Brasília, contou com a presença do ministro da Educação, Camilo Santana, e do presidente da Autarquia, Manuel Palácios.