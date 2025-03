Mês da Mulher terá programação especial promovida pela SEC - Foto: Emerson Santos/SEC

A Secretaria da Educação (SEC) preparou uma programação especial para celebrar o Março Mulher, campanha que valoriza as conquistas femininas e promove reflexões sobre igualdade de gênero nas escolas da rede estadual. Ao longo do mês, estudantes, professores e gestores participarão de palestras, oficinas, exibição de filmes, rodas de conversa e ações esportivas, com o objetivo de estimular o debate sobre equidade, protagonismo feminino e combate à violência contra a mulher.

A programação terá início neste domingo, 9, com a Corrida e Caminhada Uneb Mulheres, promovida pela Universidade do Estado da Bahia (Uneb), às 6h30, no entorno do Campus do Cabula. No mesmo dia, será realizada a roda de conversa “Mulheres soltam o verbo”, transmitida pela TV Uneb.

A partir de segunda-feira, 10, as unidades escolares e a sede da SEC vão promover campanhas visuais e digitais com cartazes, vídeos e publicações em redes sociais, abordando temas como igualdade de gênero, enfrentamento da violência doméstica, combate ao racismo e valorização das mulheres na sociedade.

No dia 14 de março, às 9h30, o Auditório da SEC sediará a Roda de Conversa “Celebração pelo Dia Internacional das Mulheres”, reunindo lideranças femininas do Estado para um debate sobre avanços, desafios e conquistas das mulheres, com foco especial no ambiente educacional e corporativo.

Já no dia 23, o projeto "Cine oxe" levará 360 estudantes e 18 professores da rede estadual para assistir ao filme "Ainda estou aqui", que retrata a participação das mulheres na ditadura militar e o enfrentamento das violências de gênero no Brasil. A sessão, que será exibida no Cinema do Museu, no Corredor da Vitória, seguirá de debate sobre o tema.

Além dessas iniciativas, a programação traz a ação “Oxe, me respeite nas Ciências”, que incentiva a participação feminina nas áreas de Ciência e Tecnologia e promove reflexões sobre a desconstrução de estereótipos de gênero.

Durante todo o mês, as equipes multidisciplinares do Programa de Atenção à Saúde e Valorização do Professor (PASVAP), estarão nas unidades escolares vinculadas aos 27 Nucleos Territoriais de Educação (NTEs) realizando oficinas, com a finalidade de dialogar a respeito da importância de promover um ambiente escolar saudável, seguro, e acolhedor. Serão realizadas oficinas práticas voltadas à saúde mental, autoestima e alimentação saudável, reforçando o empoderamento feminino e o autocuidado.

A “Caravana fala juventudes: para elas” também percorrerá escolas da rede estadual, promovendo debates interativos sobre direitos das mulheres, liderança feminina e equidade de gênero.

Já o Projeto STEAM+, desenvolvido pelo Instituto Anísio Teixeira (IAT), ampliará a participação das meninas nos campos da Ciência, Tecnologia, Engenharia, Artes e Matemática, incentivando seu protagonismo nessas áreas.

Outra atividade de destaque será a “Formação Gênero e Interseccionalidades na Escola”, promovida pela SEC em parceria com a Secretaria de Políticas para as Mulheres (SPM), proporcionará uma qualificação sobre gênero, interseccionalidade e sexualidades para educadores da rede estadual e estudantes de licenciatura. Com carga horária de 80 horas, a formação será realizada virtualmente por meio da plataforma Colaborativus (AVA/Moodle do IAT/SEC), com atividades síncronas e assíncronas.

A SEC também está promovendo um mapeamento digital das ações pedagógicas desenvolvidas pelas escolas estaduais, permitindo a socialização de boas práticas e o fortalecimento da rede. O formulário para participação está disponível no Portal da Educação (www.ba.gov.br/educacao).