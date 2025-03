Programa de alfabetização e letramento está com inscrições abertas

Aulas terão início em abril - Foto: Divulgação

O Programa de Alfabetização e Letramento de Jovens e Adultos do Instituto Yduqs, em parceria com a Estácio, está com inscrições abertas para o primeiro semestre de 2025. As aulas, gratuitas e com todo o material didático necessário incluído, terão início em abril.

Esta edição marca a ampliação do programa, que agora chega também às cidades de São Luis (MA), Imperatriz (MA), Maceió (AL), além de Cabo Frio, Resende e Campos dos Goytacazes (RJ).



Metodologia



Com uma metodologia própria desenvolvida para a alfabetização de jovens e adultos, o programa possui dois módulos, cada um com duração de quatro meses. O módulo I capacita os alunos a ler e escrever pequenos textos, com compreensão, além de resolver problemas matemáticos simples.

Já o módulo II, tem por objeto o aperfeiçoamento da leitura, interpretação de texto de forma crítica e escrita, acolhendo também o público que se enquadra no analfabetismo funcional. Os módulos são independentes e contam com monitores – alunos dos cursos superiores como Pedagogia, Letras, História, Geografia e Matemática – e a participação do corpo docente da instituição. As aulas, ministradas com ênfase na afetividade e sensibilidade, ocorrem duas vezes por semana, com três horas de duração cada.

“A cada conquista de um aluno alfabetizado, demonstramos que, apesar das dificuldades, a educação é a chave para uma vida melhor e mais independente para muitos brasileiros que só precisam da oportunidade certa. A cada semestre, queremos levar essa oportunidade para mais pessoas”, afirma Cláudia Romano, presidente do Instituto Yduqs e vice-presidente do grupo educacional Yduqs, organização da qual a Estácio faz parte.

As inscrições podem ser realizadas até o dia 28 de março no site do instituto ou diretamente em um dos 22 instituições de ensino parceiras. Em Salvador, a unidade da Estácio fica na Rua Xingu, n. 179 - Stiep.