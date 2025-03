SEC abre inscrições para mediadores do Emitec e professores - Foto: Memo Soul

As inscrições para a contratação de mais 1.487 novos profissionais da educação, por meio do Regime Especial de Direito Administrativo (Reda), iniciam nesta quinta-feira, 27. As oportunidades são para mediadores do Ensino Médio com Intermediação Tecnológica (Emitec) e professores da Educação Profissional e da Educação Indígena.

As seleções serão conduzidas pela Fundação Luís Eduardo Magalhães (Flem) e os interessados poderão se inscrever até o dia 25 de março, no site: www.flemconcursos.org.br.

Ao todo, estão sendo ofertadas 667 vagas para mediadores do Emitec, 152 para professor da Educação Indígena e 668 para professor da Educação Profissional, que deverão ser habilitados na prova objetiva de conhecimentos gerais e específicos a ser aplicada no dia 27 de abril deste ano.

Para atuar como mediador do Emitec, é necessário ter nível médio completo. Já os professores da Educação Indígena, além de serem habilitados na prova objetiva, deverão ser indígenas e pertencer, prioritariamente, a etnia da aldeia onde deverá exercer as suas atividades, comprovada mediante autodeclaração de sua identidade étnica indígena e declaração de reconhecimento dessa identidade por parte do grupo de origem, expedida por líderes da comunidade (caciques e conselheiros da aldeia) onde funciona a unidade escolar.

Além disso, devem possuir titulação de nível médio com formação em Magistério Indígena ou formação em nível médio na modalidade normal ou equivalente para ingresso na Classe A, nível 1 ou diploma de Curso de Licenciatura Plena ou diploma do Curso de Licenciatura Plena Intercultural em Educação Indígena, expedido por Instituição de Ensino Superior em situação regular no cadastro do Ministério da Educação (MEC).

Professores da Educação Profissional, aprovados na prova objetiva, também deverão apresentar diploma de tecnólogo ou de Nível Superior na área específica para a qual concorre, conforme critérios do certame.

Os editais completos, com todas as regras, requisitos e prazos para inscrição, estão disponíveis para consulta no Portal da Educação: www.ba.gov.br/educacao.