Uneb reúne diretores para definir estratégias de desenvolvimento até 2025

Atualmente UNEB oferece 148 cursos de graduação para 23 mil estudantes - Foto: Divulgação

Nesta semana, a Universidade do Estado da Bahia (Uneb) promoveu um encontro entre seus dirigentes para discutir o planejamento estratégico para 2025, com implicações diretas no desenvolvimento das suas atividades futuras. O evento ocorreu nos dias 20 (quinta-feira) e 21 (sexta-feira) no Bahia Plaza Hotel, em Busca Vida, Camaçari, e abordou temas cruciais para a gestão da universidade, como inovação, comunicação e articulação institucional, infraestrutura, políticas de acessibilidade e inclusão, além da assistência estudantil para a permanência acadêmica.

Coordenada pela reitora Adriana Marmori e pela vice-reitora Dayse Lago, a reunião contou com a presença de pró-reitores, gestores e 32 diretores de departamentos, representando 16 Territórios de Identidade. Durante as sessões, os participantes analisaram desafios e oportunidades, além de delinear diretrizes estratégicas que visam fortalecer a atuação da Uneb nos próximos anos.

"A Uneb, uma das maiores universidades multicampi do país, contribui anualmente para o desenvolvimento do estado através de seus programas de ensino, pesquisa e extensão. Este encontro proporcionou uma rica troca de experiências entre as áreas, ampliando a capacidade de aprimoramento contínuo do trabalho realizado pela instituição, que se faz presente em quase toda a Bahia", enfatizou a reitora Adriana Marmori.

Sobre a Uneb:

Atualmente, a Uneb oferece 148 cursos de graduação para 23 mil alunos e mantém 29 programas de pós-graduação com 35 especializações, atendendo mais de 2 mil estudantes. No campo da extensão universitária, sua presença é ainda mais abrangente: dos 417 municípios baianos, a UNEB está presente em 407, reafirmando seu compromisso com a educação e o desenvolvimento do estado.