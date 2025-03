Governo da Bahia abre seleção com 1.487 vagas na área de educação

Editais com todos os critérios, regras e prazos para inscrição estão disponíveis para consulta no portal da educação - Foto: Olga Leiria / Ag. A TARDE

A Secretaria da Educação do Estado (SEC) publicou, nesta sexta-feira, 21, no Diário Oficial do Estado (DOE), novos editais para contratação de mediadores do ensino médio com intermediação tecnológica (Emitec), professores da educação profissional e professores da educação indígena. As seleções serão realizadas pela Fundação Luís Eduardo Magalhães (Flem) e as contratações por meio de Regime Especial de Direito Administrativo (Reda).

Ao todo, estão sendo ofertadas 667 vagas para mediadores do Emitec, conforme a Resolução nº 12/2024. Já para professor da educação indígena, a seleção contempla 152 vagas, autorizadas pela Resolução nº 11/2024. Além disso, o edital para professor da educação profissional disponibiliza 668 vagas, seguindo as orientações da Resolução nº 13/2024.

Os editais com todos os critérios, regras e prazos para inscrição estão disponíveis para consulta no portal da educação (http://www.ba.gov.br/educacao), reforçando o compromisso da SEC com a ampliação da oferta educacional e a valorização do ensino nas diversas modalidades da rede estadual.