Uesb abre seleção de professor substituto de Libras

Uesb - Foto: UESB / Divulgação

Por meio do Edital 034/2025, a Uesb abre seleção para professor substituto no Departamento de Estudos Linguísticos e Literários (Dell), campus de Vitória da Conquista. A vaga é destinada para a disciplina de Língua Brasileira de Sinais (Libras).

Os interessados devem se inscrever até o dia 27 de fevereiro por meio do link disponível aqui e a lista da documentação necessária consta no Edital. Estão sendo oferecidas duas vagas para o cargo e podem se candidatar pessoas com Licenciatura em Letras Libras, com Pós-Graduação na área de Letras, Linguística Aplicada, Linguística ou áreas afins.

Para mais informações ou em caso de dúvidas entre em contato pelo telefone (77) 3424-8659 ou ainda pelo e-mail: [email protected].