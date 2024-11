Na Semana Nacional de Ciência, governo da Bahia entrega 78 mil tablets

Governador autorizou a publicação da homologação da Resolução CEE-BA 162/2024 - Foto: Wuiga Rubini | GOVBA

No encerramento da 21ª Semana Nacional de Ciência e Tecnologia (SNCT), que aconteceu no Museu de Arte Contemporânea (MAC), no bairro da Graça, em Salvador, nesta sexta-feira, 18, o governador Jerônimo Rodrigues junto com a ministra da ciência, tecnologia e inovação, Luciana Santos, autorizou o decreto que institui o Programa de Promoção, Popularização e Difusão da Ciência, o PopCiência Bahia. A iniciativa pretende tornar o conhecimento científico, tecnológico e de inovação mais acessível à juventude da rede estadual.

Jerônimo entregou mais de 78 mil tablets destinados a Educação Básica. Foram aplicados R$ 78,2 milhões, beneficiando estudantes da 1ª série do Ensino Médio e professores, promovendo o uso do Diário de Classe Digital nos 27 Territórios de Identidade.

“Uma agenda de encerramento de um ciclo da Semana Nacional de Ciência e Tecnologia aqui na Bahia. A Secti [Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação] percorreu o estado fazendo agendas em quilombos, em aldeias, em escolas, escolas rurais, dialogando inclusive com empresários, com empreendedores, tentando mostrar que a ciência está no dia a dia da gente. Aproveitamos e fizemos entregas, por exemplo, entrega de tablets para que os estudantes da rede estadual possam ter facilidade de acessar tecnologias”, destacou o governador.

A secretária da Educação do Estado, Rowenna Brito, explica que, além de equipar as unidades com tecnologia para fortaleçer a inclusão digital e promover uma educação pública mais moderna e acessível para os estudantes, essas iniciativas têm como objetivo fortalecer a produção científica na Educação Básica e no Ensino Superior.

“Esta é uma entrega muito significativa para a Bahia. Nossos estudantes estão produzindo ciências e a gente consegue ver isso aqui, na prática, visitando vários estandes com produção dos estudantes e vendo eles serem premiados em feiras internacionais. Este é um momento muito especial para nós, porque a gente aqui consegue ver concretamente essa produção. E, para coroar todo esse processo, hoje estamos homologando a resolução da Iniciação Científica na Educação Básica e Superior da Bahia, construída entre a Secretaria da Educação, a Secretaria da Ciência, Tecnologia e Inovação e coordenada pelo Conselho Estadual da Educação, para que a gente possa implementar e dar mais visibilidade à ciência e à inovação”, destacou.

Maria Eduarda Santos Souza, 18 anos , estudante do 3º ano do Colégio Estadual de Tempo Integral de Casa Nova, no município de Casa Nova, expressou entusiasmo com a iniciativa. “É muito significativo participar deste evento. Aqui estão acontecendo várias trocas com pessoas de diferentes lugares. Nós estamos apresentando o nosso projeto intitulado 'Pomada anti-inflamatória à base da umburana de cheiro' e falando de muitas plantas da nossa caatinga, que tem vários princípios ativos e que são muito importantes para a saúde. Hoje, também, está acontecendo a entrega dos tablets para estudantes da rede pública, algo muito necessário, pois assim vão conseguir desenvolver melhor os estudos e se beneficiar com essa tecnologia que muitos não possuem”.

Ainda no evento, o governador autorizou a publicação da homologação da Resolução CEE-BA 162/2024, que estabelece as diretrizes curriculares para a educação científica nas instituições de ensino que integram o sistema estadual. A iniciativa visa aprimorar a formação dos estudantes, promovendo uma educação mais integrada e de qualidade, que estimule o pensamento crítico e a curiosidade científica, preparando melhor os jovens para os desafios do futuro.

O governador também assinou um convênio autorizando a ampliação e modernização do Centro Multiusuário de Análises Integradas em Agricultura, Alimentos, Saúde e Meio Ambiente (CEMA). O objetivo é apoiar a infraestrutura de pesquisa no Brasil, por meio da aquisição de equipamentos e adaptações de espaços físicos. O investimento total é de mais de R$ 6 milhões. Os municípios beneficiados pelo convênio incluem Vitória da Conquista, Jequié e Itapetinga, e a duração do projeto será de 36 meses.