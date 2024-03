Olimpíada Canguru de matemática recebe inscrições até 15 de março | A TARDE

As Olimpíadas Canguru de Matemática estão chegando e estudantes de escolas públicas e particulares que ainda não estão inscritos devem correr para garantir sua participação e para se preparar para mostrar seus conhecimentos em matemática para todo o Brasil.

As inscrições para o concurso estão abertas até o dia 15 de março. As aprovas acontecem no dia 21 de março. A Ceo da UpMat, Cristina Diaz, explica como as escolas devem fazer as inscrições com taxa única. “As escolas devem entrar no nosso site Canguru de matemática brasil.com.br e cadastrar a escola; neste momento não é necessário informar os alunos que participarão do concurso apenas cadastramento das escolas”.

“A matemática, ela é uma das disciplinas mais temidas pelos alunos das escolas. Então a gente trabalha as provas de um jeito muito lúdico, o objetivo é mostrar uma matemática super engajadora e que não é um bicho-papão”, explica ela sobre o concurso..

A aplicação das provas pode ser realizada de forma presencial, na própria escola em papel, ou online, esta última utilizada por cerca de um terço dos participantes em 2023. A expectativa é continuar ampliando o número de participantes, visando ultrapassar os 1,5 milhão de alunos em 2024.

Em 2023, a Bahia garantiu a sexta posição entre as regiões de melhor desempenho no Concurso Canguru de Matemática. O estado demonstrou um aumento consistente na participação, com um total de 17.369 estudantes envolvidos. Além disso, as escolas da Bahia conquistaram 2.124 medalhas

Desafios divertidos

A Hanna Barbosa, de 16 anos, foi uma das medalhistas baianas na edição passada, pelo Colégio Militar de Salvador, e destaca a dinâmica e diversão proporcionadas pelas olimpíadas. “Elas expandem a visão e oportunidades de entender como conectar os conhecimentos, muitas vezes indo além dos materiais didáticos tradicionais.”

Segundo ela, a matemática se torna desafios divertidos, e isso ajuda a enxergá-la de uma maneira mais ampla e interessante”. Conta ela sobre como a Olimpíada acabou mudando a visão dela sobre a matéria.

E empolgada ela contou a sensação de premiada. “Foi uma surpresa! A gente costuma tanto se subestimar ou até mesmo desacreditar no esforço que a gente teve. Mas o importante é sempre tentar”, conta ela.

Hanna deixou dicas campeãs para quem vai participar este ano da prova. “A prática sempre será sua amiga. É muito melhor obter o resultado pelo seu próprio potencial do que duvidar de si mesmo durante a prova. A confiança faz toda a diferença”, indica.

O professor, Cleber Assis, um dos lecionadores de Hanna em edições passadas, fala do papel do professor nesse processo. “É necessário que os alunos tenham uma preparação a mais para essas Olimpíadas”, conta.

“O desafio é mostrar para o estudante que mesmo sem muita aptidão, ele pode vir fazer olimpíada de matemática e se divertir também”, conclui.

*Sob a supervisão da jornalista Hilcélia Falcão