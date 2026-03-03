Pedagoga do A TARDE Educação é selecionada para escola internacional no Rio

Anna Izabel Muniz - Foto: Uendel Galter/Ag. A TARDE

A pedagoga do Programa A TARDE Educação, do Grupo A TARDE, Anna Izabel Muniz foi selecionada para participar da II Escola Latino-americana de História da Educação, realizada na Faculdade de Educação da Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ). A programação começa nesta quarta-feira, 4, e segue até sexta-feira, 6.

Pedagoga, mestre e doutoranda em História da Educação pela Universidade Federal da Bahia (UFBA), Anna integra a mesa de debate com o eixo “Intelectuais da educação latino-americana: a educação em disputa”. A discussão parte da sua pesquisa de mestrado intitulada “Análise das notícias sobre os acordos MEC USAID no Jornal A TARDE durante os primeiros anos da Ditadura Civil Militar Brasileira (1964-1971)", orientada pela professora Kelly Ludkiewicz.

"Eu utilizei o Jornal A TARDE, o acervo do CEDOC, para pesquisar essas fontes, essas notícias. E falar do acervo é muito interessante e abrangente. Têm muitas notícias de diferentes áreas, sobretudo da história da Bahia. E dialogar sobre isso com outros pesquisadores e pesquisadoras da América Latina é muito interessante, porque a gente pode ver vários pontos de convergência, assim, entre a história da Bahia, Salvador e de outros países da América Latina".

"Pensar também no legado do professor Edivaldo Boaventura, que escreveu muitas colunas sobre educação, sobre tecnologia, durante o período inicial da ditadura. E ele foi o fundador do A TARDE Educação, um setor de educomunicação que também trabalha com o processo de divulgação científica, o debate, o encontro e as reflexões entre professores na formação continuada”, acrescentou Anna.

O evento reúne professores da graduação e da pós-graduação, além de pesquisadores que atuam na área, com o objetivo de debater práticas de ensino, metodologias e perspectivas contemporâneas da História da Educação na América Latina.

Ao todo, foram selecionados 50 estudantes de mestrado, doutorado ou pós-doutorado, além de 50 professoras e professores da área. A atividade é gratuita, sendo uma oportunidade de intercâmbio acadêmico entre integrantes de diferentes Sociedades Latino-Americanas de História da Educação.

A primeira edição da Escola foi realizada em Montevidéu, em maio de 2025, reunindo representantes de entidades acadêmicas de diversos países da região.

Nesta segunda edição, os debates estão organizados em painéis com os seguintes temas:

O ensino de história da educação latino-americana: perspectivas atuais;

Intelectuais da educação latino-americana: a educação em disputa;

Memória e patrimônio escolar nas práticas pedagógicas e atividades de extensão.

Também haverá painel de lançamento e apresentação de livros. Como continuidade das atividades iniciadas na edição anterior, serão promovidas quatro oficinas coordenadas por especialistas: