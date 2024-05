Professores de Camaçari participam de minicursos do A TARDE Educação | A TARDE

Os professores da rede municipal de Camaçari participaram nesta quarta-feira, 8, dos minicursos de formações continuadas promovidas pelo A TARDE Educação, do Grupo A TARDE. O evento, voltado para docentes dos Anos Finais (6° ao 9° Ano), foi realizado no Auditório 3 da Diretoria Pedagógica da Secretaria de Educação do Município de Camaçari (Dipe), das 8h às 17h.

Durante a manhã foi ministrado o minicurso “Educação Midiática e Cidadania Digital” , com o objetivo de inserir a compreensão e o domínio das tecnologias de informação para o desenvolvimento de habilidades que possibilitam uma participação consciente e ética no ambiente digital.

Já no período da tarde, o minicurso teve como tema “Decifrando a Publicidade: Desvendando o Poder dos Anúncios”, com o objetivo de desenvolver habilidades para uma visão crítica diante da publicidade.

“Essas abordagens promovem a interação entre educadores, estudantes e meios de comunicação, reconhecendo o potencial dessas ferramentas para fortalecer processos educativos, estimular a criatividade e promover a inclusão social”, relatou a diretora pedagógica da Secretaria de Educação do Município de Camaçari (Seduc), Hosana Gonçalves.

Berta Cunha, pedagoga do A TARDE Educação | Foto: Rafaela Araújo/ Ag. A TARDE

A pedagoga do A TARDE Educação, Berta Cunha, que ministrou os minicursos, comentou a importância das formações continuadas para os docentes, destacando seu papel na adaptação às rápidas mudanças da sociedade, especialmente na era digital.



"No contexto da educação midiática, os minicursos permitem que os educadores estejam mais fortalecidos e embasados para auxiliar os estudantes a navegar de forma crítica e ética no mundo da mídia, promovendo e fortalecendo a cidadania digital", disse Berta Cunha.

Para a secretária de Educação de Camaçari, Neurilene Martins, a parceria firmada com o A TARDE Educação proporciona um desenvolvimento constante para os professores.

“Essa colaboração cria um conjunto de possibilidades pedagógicas que permite às escolas transversalizar, diversificar e incluir em suas rotinas ações curriculares que façam sentido para as comunidades de aprendizagem. Toda a formação está voltada para o processo de ensino e aprendizagem e consequentemente a recomposição das aprendizagens dos nossos estudantes”, afirmou a titular da pasta.

Márcia Firmino, coordenadora pedagógica do A TARDE Educação | Foto: Rafaela Araújo/ Ag. A TARDE

A coordenadora pedagógica do A TARDE Educação, Márcia Firmino, ressaltou que o Programa desempenha um papel crucial na promoção da leitura, alfabetização, letramento e aprendizagem entre estudantes e professores de Camaçari.

“Através do uso do jornal digital em sala de aula, o Programa não apenas amplia horizontes educacionais, mas também serve como base para o aprendizado em todas as áreas curriculares, fornecendo metodologias e recursos que incentivam o desenvolvimento dessas habilidades de maneira lúdica e interativa, ao mesmo tempo em que desperta o interesse dos estudantes pela leitura”, pontuou Márcia Firmino.

