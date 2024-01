Programa Mais Futuro investe quase R$ 250 milhões no Ensino Superior | A TARDE

O programa Mais Futuro, do Governo da Bahia, realizou um investimento de R$ 248,6 milhões na concessão de bolsas estudantis, desde a sua criação, em 2017. Em 2023, R$ 43 milhões foram destinados para o apoio de 13 mil estudantes das quatro instituições de Ensino Superior do Estado: Universidade do Estado da Bahia (Uneb), Universidade Estadual de Feira de Santana (Uefs), Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia (Uesb), Universidade Estadual de Santa Cruz (Uesc) e a Universidade Federal do Recôncavo da Bahia (Ufrb). As unidades estão distribuídas em 335 municípios baianos.

Os recursos são vinculados e disponibilizados pelo Fundo Estadual de Combate e Erradicação à Pobreza, que tem o objetivo de contribuir para a formação universitária de 27,6 mil alunos.

O coordenador-executivo de Programas e Projetos Estratégicos da Secretaria da Educação do Estado (SEC), José Bites, faz um balanço sobre o Mais Futuro. “É um programa único no Brasil, pois nenhum outro Estado tem uma iniciativa tão substancial voltada à permanência no Ensino Superior, envolvendo auxílio em moradia, transporte e alimentação para que os estudantes possam permanecer na universidade e ter uma formação adequada”.

O gestor destaca, ainda, a decisão do Governo do Estado de assumir a responsabilidade de garantir a permanência dos estudantes nas universidades estaduais. “Ao longo desses anos, temos um investimento da ordem de quase 250 milhões de reais, atendendo a quase 30 mil estudantes durante o período integral do curso, incluindo o estágio. Portanto, estamos falando de uma política pública consistente, presente também nas unidades das universidades estaduais no interior, dando mais oportunidades a esses estudantes e dando respaldo à qualidade da formação da Educação Superior”, acrescenta.

Sobre o programa

O Mais Futuro foca na inclusão social ao garantir a permanência dos estudantes regularmente matriculados em cursos de graduação presencial nas quatro universidades estaduais (Uneb, Uesc, Uesb e Uefs) que se encontram em condições de vulnerabilidade socioeconômica nas unidades públicas. Eles são oriundos de famílias que integram o Cadastro Único de Programas Sociais (CadÚnico).

O programa possibilita que eles se mantenham nas universidades e concluam seus estudos, contribuindo para a redução das desigualdades pela Educação. Por meio do Mais Futuro, os universitários recebem auxílios de R$ 600 para o Perfil Moradia (que estudam a mais de 100 km dos locais onde moram) e de R$ 300 para o Perfil Básico (que estudam no mesmo lugar onde moram).