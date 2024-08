Programas do governo abrem caminhos para os jovens

A estudante universitária Andressa Batista Santos - Foto: Raphael Muller | Ag. A TARDE

“Sou prova viva do quanto as políticas públicas podem mudar a vida de uma pessoa”, comemora a estudante de filosofia da Universidade do Estado da Bahia (Uneb), Andressa Batista Santos, de 26 anos. “Estou prestes a ser a primeira da minha família a conseguir um diploma de curso superior e isso só tem sido possível por causa dessas políticas.”

Estagiária da Pró-Reitoria de Assistência Estudantil (Praes) da Uneb, Andressa conclui a graduação este ano e está na última fase do Mais Futuro, programa do governo da Bahia. A jovem explica que, até que dois terços do curso sejam concluídos, o estudante beneficiário do programa recebe um auxílio de R$ 300 ou R$ 600 mensais. No último terço do curso, o aluno tem prioridade nas vagas de estágio em órgãos e secretarias ligadas ao governo.

“O Mais Futuro me assistiu durante toda a minha graduação e me ajudou com passagens, materiais didáticos e até com comida quando não tínhamos restaurante universitário”, conta Andressa. “Esses programas são essenciais para quem está na universidade e para quem sonha em entrar em uma, porque dão certa segurança diante das dificuldades que surgem. São ações que nos ajudam a concluir a graduação.”

O Mais Futuro é um dos programas que estão sendo “abraçados” pela Coordenação Geral de Políticas Públicas de Juventude (Cojuve), criada no início do governo de Jerônimo Rodrigues dentro da estrutura da Secretaria de Relações Institucionais da Bahia (Serin). Pensada para ser uma ponte entre as muitas ações promovidas pelo governo para os jovens, a Cojuve, por si, já é um exemplo de cuidado direcionado. “Nosso desafio é articular tudo isso”, aponta o coordenador-geral da Cojuve, Nivaldo Millet.

Essa articulação é feita a partir da criação de relações mais estreitas entre esses programas e as demais secretarias, pensando na importância do trabalho desses órgãos – como as Secretarias da Igualdade Racial, da Justiça, da Mulher, entre outras – durante a participação dos jovens em programas, ações e editais. “Assim como essas políticas são diversas, os jovens também são”, analisa Millet. “Entre as entregas efetivas da Cojuve, estão em andamento a criação do Observatório da Juventude da Bahia, o Centro de Referência da Juventude e uma plataforma dentro do portal Bahia.ba reunindo informações e vagas dos estágios de todas as secretarias, que deve ser lançado nas próximas semanas.”

Tais iniciativas, destaca a estudante Andressa, têm consequência direta na inserção dos jovens no mercado de trabalho. “Quanto mais o governo destina recursos para formar esses estudantes, mais profissionais qualificados teremos no mercado de trabalho”, argumenta. “Isso é bom para os estudantes que se formam, bom para o Estado, que terá mão de obra qualificada, e, principalmente, bom para a sociedade, que vai usufruir do trabalho qualificado desses profissionais.”

Jovem Senador

Apaixonada por política, a estudante do 3º ano do ensino médio Ana Cecília Moreira Santiago, de 17 anos, é de Nova Fátima (norte da Bahia) e se interessou pelo Programa Jovem Senador. Seu desejo é transformar a sociedade, “criando mais espaço para os jovens, especialmente para as jovens mulheres, que muitas vezes são descredibilizadas por causa da idade e do gênero”, avalia. Ela participa também dos programas Líderes de Classe e Jovens Ouvidores. Em 2022, foi líder de turma; em 2023, líder territorial do NTE 15 e, em 2024, jovem ouvidora Territorial do NTE 15. Os programas são da Secretaria de Educação do Estado da Bahia (SEC). Ana Cecília ainda está em dúvida entre os cursos de Direito ou Jornalismo no ensino superior, mas é enfática ao apontar que tais programas direcionados à juventude têm sido extremamente importantes e transformadores em sua vida.

“Foi por meio do programa Líderes de Classe, por exemplo, que percebi que podia ir muito além do que imaginava”, lembra. “Para uma jovem do interior do estado, moradora de uma cidade com menos de 8 mil habitantes, chegar até Brasília como Jovem Senadora e conhecer de perto o funcionamento da nossa democracia é uma experiência extremamente gratificante.”

Empreendedorismo

Já a assistente social e proprietária da marca Negra Sil Acessórios, Silve Elen Braga Santos, conta que o seu negócio tem sido impulsionado por cursos, feiras e festivais promovidos pelo Estado. Presenças garantidas em eventos como o Festival Latinidades e a Feira Afro Bahia, as peças produzidas por Silve Elen, entre brincos, colares, anéis e pulseiras, podem ser encontradas em várias lojas colaborativas, como a Afrocolab e a Cesol. “As ações voltadas para essa juventude que decide empreender são de suma importância, afinal empreender não é fácil, principalmente sendo mulher preta e de periferia”, aponta.

O grande ganho dessas ações para o jovem empreendedor, salienta Silve Elen, é que, quando tais incentivos são criados, os jovens se permitem colocar em prática suas ideias. “Esses programas também nos dão uma visão ampla do que podemos alcançar com nosso negócio, ensinam omo realizar investimentos planejados, além de propiciar a criação de redes de contatos e acessar espaços que sequer imaginávamos poder chegar perto”, avalia. “É por meio dessas ações que a Negra Sil vem aprimorando conhecimento, resistindo e se fortalecendo.”

Se a juventude não tiver voz, não vai ter vez”



Integrando o calendário de ações da Rota das Juventudes, uma ação transversal que leva serviços, arte, cultura e educação para o interior do estado, foi realizado, em 29 e 30 de julho, o 1° Encontro das Juventudes, no município de Palmeiras. Uma das entregas efetivas da Coordenação Geral de Políticas Públicas de Juventude (Cojuve), a ação antecede o “Agosto das Juventudes”, que pretende ser um espaço de formação, informação, entretenimento e debate para construção de políticas públicas destinadas aos jovens baianos.

O objetivo da Rota das Juventudes é levar uma gama de serviços para o interior do estado, mas também escutar as demandas dos jovens. “Com a Rota, a Cojuve pega a estrada na tentativa de buscar vencer o desafio de alcançar a juventude dos 417 municípios baianos, assim como os prefeitos e demais secretarias dessas cidades, buscando explicar para eles a importância de investir nos jovens”, enfatiza o coordenador-geral da Cojuve, Nivaldo Millet. “A verdade é que se a juventude não tiver voz, não vai ter vez.”

A ação é realizada em parceria com as Secretarias de Cultura e da Educação e contou com a presença da Fundação Pedro Calmon (FPC), que integrou a caravana itinerante com Recital Poético, Projeto Leve e Leia e a Biblioteca de Extensão (Bibex), levando atividades de incentivo à leitura para o público. O circuito de atividades é realizado nos diversos territórios de identidade da Bahia e simboliza a intervenção e protagonismo das juventudes nessa ação.

SERVIÇO

Programas para a Juventude

CrediAfro

Linha de crédito especial para fortalecer o empreendedorismo negro na Bahia. Órgão: Secretaria de Promoção da Igualdade Racial (Sepromi) Lançamento: 2023 Mais informações em www.ba.gov.br/sepromi

Espaço Fazer

Espaço gratuito e compartilhado para práticas laborais e educativas em tecnologia e inovação nas áreas de marcenaria, eletrônica, robótica e fabricação digital. Órgão: Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação do Estado da Bahia (Secti) Lançamento: 2016 Mais informações em www.ba.gov.br/secti/41/espaco-fazer

Mais Futuro

Beneficia estudantes da Uneb, UESC, UESB e UEFS com auxílios moradia e permanência. Órgão: Secretaria de Educação do Estado da Bahia (SEC) Lançado em 2015 Mais informações nos sites das respectivas universidades e em www.maisfuturo2.educacao.ba.gov.br

Ocupe seu Espaço

Edital para que fazedoras e fazedores de cultura possam ocupar gratuitamente os espaços culturais administrados pela SecultBA. Órgão: Secretaria de Cultura da Bahia (SecultBA) Mais informações em www.ba.gov.br/cultura/62823/ocupe-seu-espaco-10a-convocatoria

Primeiro Emprego

Cria oportunidades para a primeira experiência profissional aos técnicos de nível médio egressos da rede estadual de educação profissional. Órgão: Secretaria de Educação do Estado da Bahia (SEC) Lançamento: 2016 Mais informações em www.estudantes.educacao.ba.gov.br/primeiroemprego

Partiu Estágio

Busca garantir o acesso a oportunidades de estágio nos órgãos e entidades estaduais para estudantes universitários de instituições com sede na Bahia. Órgão: Secretaria de Administração (Saeb) Lançamento: 2017 Mais informações em www.programaestagio.saeb.ba.gov.br

Programaê

Plataforma que oferta diversos cursos na área de programação, em diferentes níveis, linguagens e aplicações. Órgão: Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação do Estado da Bahia (Secti) Lançamento: 2021 Mais informações em www.ba.gov.br/secti/134/cursos

Projeto Trilha

Oferece oportunidade de qualificação social e profissional para jovens baianos em situação de vulnerabilidade social. Órgão: Secretaria do Trabalho, Emprego, Renda e Esporte (Setre) Lançamento: 2023 Mais informações em www.ba.gov.br/trabalho/209/programa-trilha

Universidade Para Todos

Pré-vestibular gratuito que contempla estudantes da rede pública de ensino regularmente matriculados. Órgão: Secretaria de Educação do Estado da Bahia (SEC) Lançamento: 2023 Mais informações no www.processoseletivoupt.educacao.ba.gov.br