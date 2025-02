Prouni 2025: inscrições começam nesta sexta-feira

- Foto: Divulgação

Nesta sexta-feira, 24 de janeiro, o Ministério da Educação (MEC) abriu as inscrições para o Programa Universidade para Todos (Prouni) referentes ao primeiro semestre de 2025. Os candidatos que realizaram o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) em 2024 ou 2023 têm até terça-feira, 28 de janeiro, para confirmar a inscrição no programa.

O Prouni oferece bolsas integrais (100%) ou parciais (50%) sobre o valor da mensalidade de cursos em instituições de educação superior privadas.

Os candidatos devem se atentar a possíveis fraudes e golpes: a inscrição no programa é completamente gratuita e deve ser feita exclusivamente pela página do Prouni, no portal Acesso Único , pela URL acessounico.mec.gov.br/prouni.