Questões do 1º dia de Enem não trouxeram surpresas, avalia professora

Neste domingo, 13, foi aplicada em todo o país a primeira etapa do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2022. Os portões se abriram, pontualmente, às 12h e fecharam às 13h. Já as provas tiveram início às 13h30, se estendendo até às 19h, horário de Brasília.

Ansiosos, os candidatos querem saber como se saíram no exame. Isabela Azevedo, professora de Redação e linguagens, do Colégio Bernoulli, conversou com o Portal A TARDE e fez uma avaliação geral da prova aplicada para 260 mil candidatos só na Bahia.

Sobre o tema abordado em linguagens, a educadora diz que “a prova teve um mesmo nível de dificuldade das edições passadas e veio com um tema que costuma trazer bastante dificuldade para os alunos; indígenas, quilombolas e comunidades tradicionais, mas muito provavelmente, o aluno que se preparou quanto ao repertório sociocultural, não teve maiores dificuldades”.

A professora também acredita de que não houveram surpresas no conteúdo cobrado. “As questões estavam dentro do esperado, cobrando pautas sociais e não teve nenhuma surpresa ou novidade atrelada a esta prova, uma prova que cobrou conteúdos teórico aprendidos ao longo do ano pelos alunos”.

Apesar da falta de novidades, houve ao menos uma questão que poderia ser considerada mais ‘polêmica’, como ressalta Azevedo.

“Sobre as questões que puderam trazer algum tipo de dificuldade ou polêmica, houve apenas uma questão; a número 33 da prova amarela, que foi uma prova que teve um comando um pouco dúbio, algumas questões que trariam ali alguma dificuldade para o aluno também, mas muito provavelmente sem nenhuma perspectiva de anulação de questões”.

A professora do Colégio Bernoulli também fez questão de destacar os quesitos culturais e artiticos cobrados no exame. “As questões que chamaram a atenção tenham sido as que cobraram manifestações artísticas. Questões que falaram um pouco sobre as manifestações na época atual, manifestações contemporâneas, que cobraram do aluno um conhecimento mais abrangente sobre manifestação artística, arte de maneira geral e interpretação artística”, concluiu a professora.

Ao todo, os estudantes resolveram 45 questões de ciências humanas e suas tecnologias que envolvem conhecimentos de história, geografia e sociologia, além de linguagens, códigos e suas tecnologias. Foram 40 questões de língua portuguesa e cinco de inglês ou espanhol.

No próximo domingo, 20, os candidatos voltam aos colégios para fazer a segunda parte do exame.