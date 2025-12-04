Rede Estadual intensifica preparativos para o Encontro Estudantil 2025

Evento contará com diversas atividades, apresentações, painéis e oficinas - Foto: Ascom/Sec

A apenas cinco dias da abertura oficial do para o Encontro Estudantil da Rede Estadual de Educação da Bahia 2025 , marcada para 9 de dezembro, estudantes, professores e gestores dos 27 Territórios de Identidade intensificam os preparativos para o maior evento anual de mobilização estudantil da rede estadual.

O evento ocorre entre os dias 9 e 11 de dezembro, na Arena Fonte Nova, que estará dividida em sete espaços temáticos, onde estudantes, professores e gestores poderão circular por diversas atividades, apresentações, painéis, oficinas e experiências interativas. São eles: Espaço Maker, Espaço Educar, Espaço Ciência, Espaço Arte, Espaço Jovem, Espaço Tecnologia e Espaço Juventudes.

Serão apresentados os 651 projetos científicos e as 216 obras artísticas selecionadas para o evento. No Espaço Maker, por exemplo, oficinas práticas e atividades de experimentação aproximam o público da inovação. Já o Espaço Arte recebe performances e intervenções que refletem a criatividade presente nas escolas estaduais baianas.

Para a secretária da Educação, Rowenna Brito, este é um dos períodos mais simbólicos do calendário escolar. “Nestes últimos dias antes do Encontro, é impossível não sentir a energia que percorre toda a rede. O que veremos na Arena Fonte Nova é o resultado de um ano inteiro de trabalho, pesquisa e criação. O Encontro Estudantil reafirma o talento da juventude baiana e o compromisso da educação pública com oportunidades reais de expressão e aprendizagem”, afirma.

Com a proximidade da abertura, a Rede Estadual segue em movimento, pulsando energia e se preparando para mais uma edição marcada por diversidade, conhecimento e inovação. E para fazer da Arena Fonte Nova um palco de histórias, talentos, descobertas e experiências.