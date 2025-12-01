Curso técnico em Enfermagem oferece bolsas gratuitas em Salvador

- Foto: Divulgação

O Monte Tabor abriu um processo seletivo para o Curso Técnico em Enfermagem, com 35 bolsas de estudo 100% gratuitas, voltadas para candidatos de baixa renda. O edital contempla também um pré-curso gratuito de dois meses, que oferece capacitação nas áreas de Português, Matemática, Informática e Competências Socioemocionais, antes da seleção final dos bolsistas.

O curso será realizado de forma presencial na sede do Ludovica, localizado no Centro de Educação Profissional, no bairro de Pau da Lima, em Salvador. O início das aulas está previsto para março de 2026.

Tudo sobre Educação em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Os interessados devem realizar a inscrição até 5 de dezembro, exclusivamente online, através deste link.

Próximas etapas

A etapa preparatória gratuita, o Pré-Curso, acontece de 5 de janeiro a 27 de fevereiro de 2026, nos turnos matutino e vespertino, e é obrigatória para concorrer à bolsa. As vagas são destinadas a candidatos com mais de 18 anos, que tenham concluído o ensino médio e que comprovem situação de vulnerabilidade socioeconômica.

Além da formação técnica, o programa aposta em um modelo pedagógico inovador, que integra o desenvolvimento socioemocional e digital, preparando o aluno para atuar com empatia e excelência no cuidado com o outro, princípios que refletem a essência da medicina humanista promovida pelo Monte Tabor há mais de 50 anos.

Confira o cronograma