Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > EDUCAÇÃO
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

EDUCAÇÃO

Curso técnico em Enfermagem oferece bolsas gratuitas em Salvador

Os interessados devem realizar a inscrição até 5 de dezembro

Luiza Nascimento

Por Luiza Nascimento

01/12/2025 - 13:54 h
Imagem ilustrativa da imagem Curso técnico em Enfermagem oferece bolsas gratuitas em Salvador
-

O Monte Tabor abriu um processo seletivo para o Curso Técnico em Enfermagem, com 35 bolsas de estudo 100% gratuitas, voltadas para candidatos de baixa renda. O edital contempla também um pré-curso gratuito de dois meses, que oferece capacitação nas áreas de Português, Matemática, Informática e Competências Socioemocionais, antes da seleção final dos bolsistas.

O curso será realizado de forma presencial na sede do Ludovica, localizado no Centro de Educação Profissional, no bairro de Pau da Lima, em Salvador. O início das aulas está previsto para março de 2026.

Tudo sobre Educação em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Os interessados devem realizar a inscrição até 5 de dezembro, exclusivamente online, através deste link.

Próximas etapas

A etapa preparatória gratuita, o Pré-Curso, acontece de 5 de janeiro a 27 de fevereiro de 2026, nos turnos matutino e vespertino, e é obrigatória para concorrer à bolsa. As vagas são destinadas a candidatos com mais de 18 anos, que tenham concluído o ensino médio e que comprovem situação de vulnerabilidade socioeconômica.

Leia Também:

Concurso do Corpo de Bombeiros é autorizado com vagas para CFO
Prefeitura abre concurso para todos os níveis com 76 vagas e salários altos
Sefaz abre concurso com 200 vagas e salários a partir de R$ 21 mil

Além da formação técnica, o programa aposta em um modelo pedagógico inovador, que integra o desenvolvimento socioemocional e digital, preparando o aluno para atuar com empatia e excelência no cuidado com o outro, princípios que refletem a essência da medicina humanista promovida pelo Monte Tabor há mais de 50 anos.

Confira o cronograma

  • Inscrições: 10/11/2025 a 05/12/2025
  • Divulgação dos selecionados para o Pré-Curso: 12/12/2025
  • Pré-Curso gratuito: 05/01/2026 a 27/02/2026
  • Resultado final e matrícula: 03 a 05/03/2026
  • Início das aulas do curso técnico: 09/03/2026

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

curso Curso Técnico em Enfermagem Educação Monte Tabor Salvador

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Play

Vereador destaca impacto do Concurso Jovem Jornalista na educação baiana

Play

Conselheiro do TCE parabeniza e propõe homenagem ao Grupo A TARDE

Play

Expectativa e tensão: pais fazem vigília à espera de filhos em prova do Enem

Play

Webinar debate educação, mineração e sustentabilidade nesta quarta

x