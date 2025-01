Reitora da UNEB fiscaliza organização na aplicação do vestibular

Adriana Marmori (no meio), Dayse Lado (à esquerda) e Maria Conceição Ferreira e Wânia Dias, Ascom UNEB (à direita) - Foto: Loren Beatriz / Ag. A Tarde

Adriana Marmori, reitora da Universidade do Estado da Bahia (UNEB), esteve, na manhã deste domingo, 12, no Centro Estadual de Educação, Inovação e Formação da Bahia Mãe Stella (CEEINFOR), no bairro do Cabula, em Salvador, para fiscalizar a organização da aplicação do vestibular para ingressar na universidade.

Em entrevista exclusiva ao Grupo A TARDE, Adriana, que estava acompanhada da vice-reitora, Dayse Lago, detalhou o exame, que está sendo aplicado neste domingo, 12, assim como será feito nesta segunda-feira, 13.

"Estamos realizando hoje o nosso vestibular da Universidade do Estado da Bahia. São mais de 28 mil inscritos em todos os territórios. Hoje temos mais de 4.600 vagas sendo ofertadas para os diferentes cursos de graduação da UNEB. Para nós é um momento significativo porque reitera a importância da democratização de acesso à educação superior pública no nosso estado da Bahia", declarou à reportagem.

"Então eu desejo que hoje os candidatos e candidatas se concentrem façam suas provas com tranquilidade e possam ingressar na maior universidade, que é a nossa UNEB, a universidade de todos e todas. A universidade que tem cotas raciais, cotas para quilombolas, ciganos, sobrevagas, e assim a gente vai reiterando o nosso papel de universidade diversa e inclusiva", finaliza.