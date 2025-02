Resultado do Sisu é divulgado nesta segunda; veja como consultar

- Foto: Divulgação

O resultado da edição única do Sistema de Seleção Unificada (Sisu) 2025 está sendo divulgado nesta segunda-feira, 27. Inicialmente, a previsão era para que isso acontecesse no domingo, 26, porém, devido à instabilidade apresentada no sistema, o MEC (Ministério da Educação) comunicou que a divulgação dos resultados do Sisu (Sistema de Seleção Unificada) foi adiada para esta segunda.

Para consultar a lista, o candidato tem que acessar o site do Sisu. Os aprovados conseguem localizar já no painel do sistema. Já que não conseguiu a aprovação de primeira, segue na lista regular que está sendo divulgada em planilhas.

Como funciona?

O Sisu seleciona candidatos para universidades públicas do país usando de base a nota obtida no Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2024.

Aprovados

Os candidatos aprovados devem efetuar a matrícula ou registro acadêmico na instituição de ensino no período entre 27 a 31 de janeiro de 2025.

Já o que não foram aprovados podem manifestar interesse em participar da lista de espera nos dias 26 e 31 de janeiro. Os resultados serão divulgados por cada faculdade.