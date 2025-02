Resultados da 1ª chamada do Prouni são divulgados nesta terça

Na Bahia, são oferecidas 18.742 vagas para o Programa Universidade para Todos - Foto: Divulgação

Serão divulgados nesta terça-feira, 4, às 18h, os resultados da primeira chamada do Programa Universidade para Todos (Prouni), iniciativa do governo federal que oferece bolsas de estudo para diversas instituições privadas em todo o Brasil.

Nesta edição, o programa oferece 338.444 bolsas em 403 cursos de 1.031 instituições privadas. Dessas bolsas, 203.539 são integrais e 134.905 são parciais. Para se inscrever, era preciso ter feito o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2023 ou 2024, com média mínima de 450 pontos nas áreas de conhecimento e nota superior a zero na redação.

Na Bahia, são oferecidas 18.742 vagas no Prouni. Os resultados devem ser disponibilizados no Portal Único de Acesso ao Ensino Superior.

Documentação

O prazo para entrega da documentação dessa primeira chamada será de 4 a 17 de fevereiro. O candidato pode comparecer à instituição de educação superior ou encaminhar a documentação por meio virtual/eletrônico.

A instituição deverá disponibilizar, em suas páginas na internet, campo específico para o encaminhamento. Caso não seja possível, informará colaboradores para receberem a documentação fisicamente nos locais de oferta de curso em que houver candidatos pré-selecionados, nos horários de funcionamento da instituição.

O candidato pré-selecionado ainda tem garantida a vaga, já que é preciso comprovar suas informações pessoais pelas instituições de ensino. Há ainda a possibilidade de perder a vaga em caso de formação de turma. Nesse caso, poderá tentar participar da segunda chamada e da lista de espera