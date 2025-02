Rowenna acompanha jornada pedagógica e destaca planejamento para 2025

Secretária da Educação, Rowenna Brito - Foto: Reprodução/Redes sociais

Nesta quarta-feira, 5, terceiro dia da Jornada Pedagógica 2025, promovida pela Secretaria da Educação do Estado (SEC), a secretária Rowenna Brito acompanhou a programação no Colégio Estadual de Tempo Integral José Dias de Sales, no bairro de Pau da Lima, em Salvador. Durante a visita, ela foi recepcionada por estudantes aprovados na Universidade Federal da Bahia (UFBA) nos cursos de Comunicação, Desenho e Plásticas e Química.

Durante o encontro, Rowenna ressaltou a importância dessas atividades para o planejamento da rede.

“É o momento de planejar, olhar para as escolas e o que trabalhamos, em 2024, analisar todos os resultados, os dados e como podemos avançar em 2025. Estou sendo recebida pelos alunos aprovados no SISU (Sistema de Seleção Unificada) da UFBA. É o que dá orgulho para a gente. Nossa missão é ensinar e compartilhar conhecimento”, disse.

A servidora que atua no atendimento educacional especializado, Idalina Silva Santos, enfatizou a relevância da jornada para a qualificação do trabalho pedagógico.

“Cada dia é um aprendizado, uma inovação. Estamos nos preparando para oferecer aos nossos alunos um ensino mais inclusivo e transformador”, ressaltou.

Entre as programações do evento, a Educação de Jovens e Adultos (EJA) em privação de liberdade conta com um espaço importante com a realização da Conferência de Educação de Jovens e Adultos em Prisões. O evento aconteceu no primeiro dia da jornada, no Colégio Estadual George Fragoso Modesto, no Complexo Penitenciário da Mata Escura, e foi transmitido para escolas da Bahia e de outros estados que atuam nessa modalidade.