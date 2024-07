Salvador recebe projeto com cursos gratuitos em julho

Vagas são limitadas e gratuitas - Foto: Reprodução | Freepik

A Ferreira Costa da Avenida Paralela recebe durante todo o mês de julho o Clube do Profissional, projeto do home center que leva ao público cursos gratuitos voltados ao universo da construção civil e empregabilidade. A ação começa na próxima segunda-feira, 8, e vai até 31 de julho.

No ramo da construção, cursos de impermeabilização, porcelanato e piso vinílico, além de manutenção preventiva e solução de problemas em sistema de esgoto e água, serão oferecidos. Saindo da área, a Ferreira Costa vai oferecer o curso “MEI – Tudo o que é preciso saber”, que acontece no dia 26 de julho (sexta-feira).

“O Clube do Profissional é um projeto forte e consolidado, e de muita utilidade para os profissionais que desejam se atualizar. Nossa expectativa é que haja grande adesão do público”, destaca o gerente geral da unidade, Edgar Barros.

Para o público interessado em participar das ações, basta acessar o Sympla, pesquisar pelo curso desejado e realizar a inscrição e comparecer no dia com um documento com foto. As vagas são limitadas.

PROGRAMAÇÃO

09/07 (terça-feira) 17h30: Curso de porcelanato e super formatos;

10/07 (quarta-feira) 17h30: Curso de silicones e selantes;

12/07 (sexta-feira) 17h30: Curso de lavadores e aspiradores;

17/07 (quarta-feira) 17h30: Curso de piso vinílico;

18/07 (quinta-feira) 17h30: Curso de piso vinílico;

24/07 (quarta-feira) 17h30: Curso conceitos da iluminação;

25/07 (quinta-feira) 17h30: Curso sobre sistema de impermeabilização;

26/07 (sexta-feira) 17h30: Palestra MEI - Tudo o que é preciso saber;

31/07 (quarta-feira) 17h30: Curso sobre aquecedores de água e gás.

SERVIÇO

Clube do Profissional

Data: Até 31 de julho (quarta-feira);

Local: Auditório Ferreira Costa da Avenida Paralela

Inscrições: Sympla