Serviços sociais e de saúde serão ofertados em colégio de Cajazeiras 8 | A TARDE

O Colégio Estadual Rafael Oliveira, localizado no bairro de Cajazeiras 8, vai oferecer nesta sexta-feira, 26, diversas atividades voltadas à saúde, habitação e serviços sociais para estudantes e comunidade da localidade.

A ação, que faz parte do Projeto Cajazeiras na Arte e Cultura (Cajaarte), acontece das 8h às 16h. Entre as atividades estão marcação de consultas médicas para cirurgias; entrega de escrituras residenciais pela Habitação e Urbanização da Bahia (Urbis); emissão de segunda via do RG pelo Instituto de Identificação Pedro Mello. Além disso serão promovidas palestras e oficinas realizadas pelo Centro de Ensino Grau Técnico e Instituto Mix.

A abertura do evento será realizada pela banda musical do Corpo de Bombeiros, na quadra da escola.

A iniciativa é fruto da parceria entre os diretores das escolas estaduais de Cajazeiras e a Secretaria da Educação do Estado (SEC). O objetivo do projeto, criado em 2008, é promover a cultura da não violência nas escolas e na comunidade do entorno, contando com parcerias de diversos órgãos públicos e privados. Desde março deste ano, a iniciativa proporciona momentos de lazer, aprendizado e cuidado para os moradores da região.

Além do Colégio Estadual Rafael Oliveira, outras sete instituições educacionais receberão as ações do Cajaarte até o mês de novembro. São estes os colégios estaduais: Dona Mora Guimarães, José Luiz de Oliveira, Renan Baleeiro, Batista Neves, Oliveira Brito, Leal Leal e Edivaldo Brandão.

Confira a programação completa:

- Palestras

Abandono Digital e os Perigos na Internet - DERCCA

Prevenção ao Uso de Drogas – 22° Batalhão da Polícia Militar.

Primeiros Socorros - Corpo de Bombeiros

Cultura da Paz - DERCCA

Saúde Sexual e Planejamento Reprodutivo - Maternidade Albert Sabin (Maria Rita)

Meio Ambiente: abastecimento de água e esgotamento sanitário - Embasa (Nany)

Namoro Legal - SPREV

Educação para o Trânsito - Batalhão de Polícia Rodoviária

Dialogando com Jovens e Adolescentes sobre Violência Doméstica - Ronda Maria da Penha

Educação Empreendedora - Sebrae (Marcelo Dutra)

Promoção da Saúde Mental na comunidade - Hospital Eládio Lasserre (Mônica)

- Oficinas

Oficina de Dança de Percussão - Caixa Cultural (Instituto a Mulherada)

Oficina de Teatro - Caixa Cultural (Maria Araújo)

Escrita Criativa e Literatura de Cordel - Caixa Cultural (Maviael Melo)

Trançando Mangá – Caixa Cultural (Marcone Pereira)