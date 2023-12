Sisu terá apenas uma edição a partir de 2024 | A TARDE

O Sistema de Seleção Unificada (Sisu), que dá acesso a vagas ofertadas por instituições públicas de ensino superior com base na nota do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) terá apenas uma edição a partir de 2024.

A modificação acontece para evitar que as vagas fiquem ociosas em razão dos candidatos que decidem trocar de instituição de ensino ao conseguirem a aprovação na segunda edição do processo, que acontecia no meio do ano. A alteração está prevista para ser publicada nos próximos dias pelo Ministério da Educação (MEC), no Diário Oficial da União (DOU).

Agora, as vagas nas instituições deverão ser ofertadas todas na edição unificada do Sisu. Em 2024, a seleção está inicialmente marcada para ocorrer em janeiro.



A mudança no modelo do Sisu foi discutida em setembro, em reunião que contou com a participação de reitores e representantes do MEC na sede do Conselho Nacional de Educação (CNE), em Brasília.