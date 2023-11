SUPED dará apoio emocional a estudantes antes de prova do Enem | A TARDE

A primeira fase do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) ocorre neste domingo, 5, com as provas de Ciências da Natureza e suas Tecnologias e Matemática e suas Tecnologias. Considerado um momento decisivo para os estudantes, envolvendo sentimentos de ansiedade e esperança, os candidatos vão poder contar com o apoio da Superintendência de Políticas para Educação Básica (SUPED).

Leia mais: SEC organiza logística de apoio aos estudantes para o Enem 2023

Ao Portal A TARDE, a superintendente do órgão, Leninha Vila Nova, revelou que estará na porta do Colégio Central para passar confiança aos estudantes.

"É importante estar presente para transmitir tranquilidade e segurança, além de demonstrar que estamos presentes. O Enem é uma porta aberta para sonhos, realizar projetos. Um momento de acolhida, sorriso e abraço podem fazer a diferença na vida desses jovens", afirmou ela.