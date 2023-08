"Tenham orgulho", diz Jean Wyllys para alunos do ensino público baiano

O ex-deputado federal Jean Wyllys, que também é jornalista e escritor, enviou mensagem para os estudantes de escolas públicas da Bahia. Ele estudou na Escola Municipal Dr. Geraldo Leal, na Escola Estadual Maria José Bastos Silva e no Colégio Polivalente de Alagoinhas. O recado foi dado no mês em que é comemorado o Dia do Estudante (11 de agosto).

Jean Wyllys ainda fez graduação e mestrado na Universidade Federal da Bahia (UFBA). Na mensagem, o ex-deputado destacou a importância da experiência em unidades de ensino público para a sua formação humana e profissional.

“Eu tenho o maior orgulho de continuar sendo estudante e de, sobretudo, ter sido aluno de escola pública, pois foi fundamental para me transformar no que eu sou hoje. Agradeço a todas professoras e todos professores que participaram dessa trajetória. Peço a todos os estudantes que tenham orgulho de ser estudante, principalmente das escolas públicas. Preservem e valorizem a escola pública gratuita e de qualidade”, disse.

Jean Wyllys tem doutorando em Ciência Política, na Universidade de Barcelona, e atua como pesquisador no Alari at Hutchins Center de Harvard.