'Tô com Você no Enem' busca tranquilizar estudantes para a prova | A TARDE

Primeiro dia de aplicação do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), e os ânimos tomam conta dos mais de 300 mil estudantes baianos que se preparam para mais uma fase na vida acadêmica. O nervosismo é uma das principais queixas entre os soteropolitanos, mas uma das dicas, além de uma boa alimentação, bom sono e muita concentração, também está na ajuda dada pela ação 'Tô com Você no Enem'.

O projeto, da Secretaria da Educação do Estado (SEC), visa dar a assistência necessária ao bem-estar físico e emocional aos estudantes baianos da rede pública que participam do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem). São garantidos aos estudantes kits de alimentação e higiene, canetas pretas esferográficas, além também de transporte gratuito para quem mora no interior e na capital.

Para a superintendente da Superintendência de Políticas para Educação Básica (Suped), Leninha Vila Nova, a ação é uma ótima oportunidade para acolher aqueles que estão ansiosos para realizar a prova, principalmente quando se refere a pandemia, que comprometeu a participação e o emocional de muitos estudantes.

“A ação começa hoje e continua dia 12. Para nós isso tem uma grande importância e depois da pandemia que as pessoas retornam com as suas emoções também comprometidas. Esses meninos estão voltando de um período pandêmico também, e é importante a nossa presença aqui para dar essa segurança e positividade, para dizer a eles que eles não estão só”, aponta Leninha.

Quem também participa da ação é o influenciador digital Gui Tuber (@guitubertv_). Junto com Rafaela Moreira (@rafaelamoreira2) e outros profissionais da rede, incentivam os estudantes a realizar a prova e ajudam no apoio necessário para tranquilizá-los.

“É uma grande oportunidade. A gente está mudando a nossa realidade também e está tendo uma oportunidade de estar estudando em uma universidade de ensino de qualidade. Eu não vou mentir, até uns tempos atrás eu não queria contar com o estudo, mas depois quando a gente vai crescendo assim, que a gente vai vendo a necessidade do estudo na nossa vida”, aponta o influencer.

A ação é realizada em toda a rede, com 1.062 escolas e 679 anexos. São oferecidos aos estudantes, além de apoio emocional e psicológico, a distribuição de lanche, kit de higiene, cartilhas, além de transporte gratuito.