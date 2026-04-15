Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > EDUCAÇÃO
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

LITERATURA

UCSal celebra 65 anos na Bienal do Livro Bahia com lançamento de novo selo literário

Estande da universidade no Centro de Convenções promove o selo DeSidera e convida autores a transformarem pesquisas em obras publicadas

Redação
Por Redação

Siga o A TARDE no Google

Google icon
Reitor Prof. Dr. Deivid Carvalho Lorenzo, pró-reitoras e colaboradores da UCSal no estande da Bienal do Livro Bahia 2024
Reitor Prof. Dr. Deivid Carvalho Lorenzo, pró-reitoras e colaboradores da UCSal no estande da Bienal do Livro Bahia 2024 -

A Universidade Católica do Salvador (UCSal) marca sua trajetória de 65 anos com uma participação especial na Bienal do Livro Bahia 2026. De 15 a 21 de abril, o estande da instituição no Centro de Convenções Salvador apresenta ao público o novo selo literário e artístico DeSidera, consolidando o papel da UCSal Press na democratização do conhecimento.

Sob o conceito “Raízes sólidas, desejos siderais: conhecimento que ecoa dos nossos 65 anos”, a universidade alinha sua história ao tema oficial da Bienal: “Bahia: identidade que ecoa nos quatro cantos do mundo”. O espaço funciona não apenas como exposição, mas como um ponto de encontro para professores, alunos e o público interessado no processo editorial.

Tudo sobre Educação em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Fomento à publicação

Um dos destaques da presença da UCSal é o incentivo a novos autores. A equipe da UCSal Press estará disponível para orientar sobre como transformar projetos acadêmicos e pesquisas em livros. "A editora universitária acompanha autores em todo o processo editorial, tornando o caminho entre uma ideia e a obra impressa mais acessível", destaca a instituição.

Leia Também:

7 atrações que você não pode perder na Bienal do Livro Bahia 2026
Bienal do Livro Bahia 2026 destaca diversidade literária
Bienal do Livro Bahia 2026 cresce e amplia alcance cultural
Muito além dos best-sellers: os tesouros das pequenas editoras na Bienal

Para o Reitor, Prof. Deivid Lorenzo, participar do evento no ano jubilar da universidade reitera o compromisso com a cidadania. “Celebramos nossa participação em escrever a história do povo baiano ao fazer ecoar saberes devotados à promoção da dignidade humana”, afirma.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

bienal do livro literatura Ucsal

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Reitor Prof. Dr. Deivid Carvalho Lorenzo, pró-reitoras e colaboradores da UCSal no estande da Bienal do Livro Bahia 2024
Play

Vereador destaca impacto do Concurso Jovem Jornalista na educação baiana

Reitor Prof. Dr. Deivid Carvalho Lorenzo, pró-reitoras e colaboradores da UCSal no estande da Bienal do Livro Bahia 2024
Play

Conselheiro do TCE parabeniza e propõe homenagem ao Grupo A TARDE

Reitor Prof. Dr. Deivid Carvalho Lorenzo, pró-reitoras e colaboradores da UCSal no estande da Bienal do Livro Bahia 2024
Play

Expectativa e tensão: pais fazem vigília à espera de filhos em prova do Enem

Reitor Prof. Dr. Deivid Carvalho Lorenzo, pró-reitoras e colaboradores da UCSal no estande da Bienal do Livro Bahia 2024
Play

Webinar debate educação, mineração e sustentabilidade nesta quarta

x