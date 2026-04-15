UCSal celebra 65 anos na Bienal do Livro Bahia com lançamento de novo selo literário

Reitor Prof. Dr. Deivid Carvalho Lorenzo, pró-reitoras e colaboradores da UCSal no estande da Bienal do Livro Bahia 2024 - Foto: Divulgação/UCSal

A Universidade Católica do Salvador (UCSal) marca sua trajetória de 65 anos com uma participação especial na Bienal do Livro Bahia 2026. De 15 a 21 de abril, o estande da instituição no Centro de Convenções Salvador apresenta ao público o novo selo literário e artístico DeSidera, consolidando o papel da UCSal Press na democratização do conhecimento.

Sob o conceito “Raízes sólidas, desejos siderais: conhecimento que ecoa dos nossos 65 anos”, a universidade alinha sua história ao tema oficial da Bienal: “Bahia: identidade que ecoa nos quatro cantos do mundo”. O espaço funciona não apenas como exposição, mas como um ponto de encontro para professores, alunos e o público interessado no processo editorial.

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Fomento à publicação

Um dos destaques da presença da UCSal é o incentivo a novos autores. A equipe da UCSal Press estará disponível para orientar sobre como transformar projetos acadêmicos e pesquisas em livros. "A editora universitária acompanha autores em todo o processo editorial, tornando o caminho entre uma ideia e a obra impressa mais acessível", destaca a instituição.

Para o Reitor, Prof. Deivid Lorenzo, participar do evento no ano jubilar da universidade reitera o compromisso com a cidadania. “Celebramos nossa participação em escrever a história do povo baiano ao fazer ecoar saberes devotados à promoção da dignidade humana”, afirma.