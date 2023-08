Uneb abre inscrições para processo seletivo especial; saiba detalhes

A Universidade do Estado da Bahia (Uneb) vai abrir inscrições, entre os dias 16 e 18 de agosto, para o Processo Seletivo Especial para ingresso em Cursos de Graduação, para o período do semestre letivo 2023.2.

Serão oferecidas 1.317 vagas nas modalidades presencial e EaD, destinadas aos candidatos que tenham concluído o Ensino Médio ou curso equivalente.

As inscrições são gratuitas e serão realizadas única e exclusivamente no endereço eletrônico https://inscricao.uneb.br/processoespecial2023. Os candidatos deverão enviar as documentações exigidas no edital.

Decisão histórica

A forma de ingresso na Uneb é uma decisão inédita da universidade, aprovada por unanimidade pelo Conselho Universitário (Consu) da instituição no mês passado e publicada por meio da Resolução 1.587/2023 no último dia 30 de junho.

Na resolução, passam a ser adotados para ingresso na universidade, além do Vestibular e do Sisu (Sistema de Seleção Unificada), os resultados do candidato no Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) ou seu desempenho no ensino médio comprovado no histórico escolar.

“Essa deliberação, chancelada pelo voto unânime do Consu, atende uma das prioridades da nossa gestão, que é a de buscarmos soluções para o grave problema da redução crescente no acesso aos cursos de graduação, agravada com a pandemia da Covid-19”, afirma a reitora Adriana Marmori, destacando que, com os novos mecanismos adicionais de ingresso, “estamos ampliando as oportunidades para estudantes, jovens e adultos, que almejam ingressar nesta grande universidade pública, popular e inclusiva”.

A pró-reitora de Ensino de Graduação (Prograd), Gabriela Pimentel, ressalta a relevância social e acadêmica das novas modalidades para ingresso na instituição: “Essa medida representa importante avanço na politica institucional da Uneb, com a ampliação das oportunidades de acesso, inclusão social e realização do sonho de conquistar uma carreira acadêmica, para centenas de estudantes, em uma universidade pública, gratuita e de qualidade”.