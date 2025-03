UNEB: inscrições abertas para cursos de extensão em espanhol e francês

Inscrições abertas para cursos de extensão em espanhol e francês na UNEB - Foto: Divulgação/UNEB

Estão abertas as inscrições para os cursos de extensão em língua espanhola e francesa, oferecidos pela Universidade do Estado da Bahia (UNEB), por meio do Centro de Idiomas (CiUNEB). Os interessados devem se inscrever até o dia 20 de março no site www.inscricaonee.uneb.br.

Ao todo, estão sendo oferecidas 96 vagas, nos campi de Salvador e Alagoinhas. O valor do investimento é de R$ 494 por curso, para ingresso no semestre 2025.1. O semestre tem a duração de 60 horas/aula, divididas em 45 horas/aula de atividades presenciais e 15 horas de atividades domiciliares.

De acordo com o edital, o CiUNEB reserva o percentual de 20% das vagas para bolsistas que se enquadrem nos critérios estabelecidos no edital. O benefício é direcionado apenas para a comunidade interna da universidade.

O resultado final dos candidatos inscritos no curso de extensão será divulgado no dia 27 de março. As atividades da formação estão previstas para iniciar no dia 28 do mesmo mês.